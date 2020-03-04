ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Приедут домой и возьмут анализ». Белорусы из разных стран о том, как там переживают коронавирус

04.03.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси лабораторно подтвержден 4-й случай заражения COVID-19. Еще два человека под подозрением. Наша страна не закрывает границы, не отменяет авиарейсы, школы и вузы не переводят на карантин. А как реагируют на новости о коронавирусе в других странах, куда жители обращаются, если замечают у себя симптомы болезни, какие рекомендации дают им врачи? TUT.BY связался с белорусами за рубежом.

Германия: «Всем, у кого есть симптомы коронавируса, советуют никуда не идти, а звонить семейному терапевту»

Александра Гусак из Гомеля и почти два года живет в Германии, а точнее в Вуппертале — это город в земле Северный Рейн-Вестфалия, где зарегистрированы случаи коронавируса. Девушка работает и учится в Дюссельдорфе. Особенность региона, говорит, в том, что местные много ездят на поездах. В понедельник, 2 марта, в университет она так же добиралась по «железке». Людей, в вагонах, делится наблюдениями, меньше не стало.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ксения Терешкова, TUT.BY

— Вчера читала, что в поездах хотят ввести такое правило: если контролер заметил в салоне пассажира с симптомами коронавируса, на ближайшей станции он должен вызвать ему скорую, — рассказывает белоруска. — При этом всем, кто ехал в данном вагоне, придется оставить медикам свои личные данные. Чтобы в случае, если коронавирус подтвердится, их было легко найти.

В остальном, продолжает собеседница, жизнь идет своим чередом. Кафе, школы, кинотеатры открыты. Тем, кто без вреда для компании может трудиться из дома, разрешили не ходить в офис. При этом не важно, есть у человека симптомы вируса или нет.

— Я, например, подрабатываю в университете, — говорит о себе Александра. — На прошлой неделе пришло письмо от ректора. Там написано: по согласованию с начальством вы можете работать из дома, но в понедельник сотрудники все равно были на работе.

Антисептики и маски, делится наблюдениями собеседница, раскупили. Вот только в масках, продолжает она, почти никто не ходит. В понедельник, например, она встретила всего двух человек.

— Всем, у кого есть симптомы коронавируса, советуют никуда не идти, а звонить семейному терапевту, — описывает ситуацию собеседница. — Врач должен сориентировать, что делать дальше. Людей просят не паниковать, а рекомендации дают, как при гриппе. Например, чаще мыть руки, чихать в локоть, а использованные носовые платки выбрасывать только в закрытые контейнеры. Иначе еще какое-то время инфекция будет распространяться .

Что касается продуктов, их в магазинах меньше не стало. Хотя на выходных Александра обратила внимание на один нюанс.

— В субботу я ходила закупаться, рядом два магазина — в одном товары подороже, во втором — подешевле, — говорит белоруска. — Я зашла в тот, что подороже — полные полки. Потом заглянула туда, где дешевле. Там не было ни мяса, ни овощей — в общем, все разобрано.

Южная Корея: «Было правило, если собираешься подойти к преподавателю, сначала должен обработать руки гелем»

— У нас повсюду расклеены информационные постеры, где советуют мыть руки, носить маски и кашлять в локоть, — описывает ситуацию Татьяна Керузель. Она учится в университете в городе Тэгу. — В магазинах, на входе в банк и даже на поручнях городских автобусов висят банки с антисептиком.


Фото: личный архив

Тэгу, говорит белоруска, стал эпицентром коронавируса в Южной Корее. Большинство кафе, кинотеатров — закрыты. В местных школах учебный год должен был начинаться 2 марта, но занятия перенесли на 23 марта. Такая же ситуация и со студентами. Правда, на пары им 16 марта.

— Говорят, если занятия начнут вовремя, то все будет дистанционно, — рассказывает собеседница.

Первые «звоночки», продолжает белоруска, стали поступать еще 20 января, когда в Корее появился первый зараженный. Тогда жителям на телефоны пришло оповещение от государства. В нем «вирусные» правила гигиены и телефон горячей линии, куда обращаться, если появились симптомы коронавируса.

— Насколько я понимаю, анализы на вирус нужно сдавать в строго определенных центрах, — описывает механизм действий белоруска. — Интересно, что на горячую линию могут звонить и иностранцы. Там обеспечена языковая поддержка. Тест разрешают пройти и по желанию, но тогда придется заплатить. В пересчете это где-то 135 долларов. Причем, если тест окажется положительным, деньги тебе вернут.

По словам Татьяны, в Тэгу более трех тысяч заболевших. Власти, говорит, объясняют это тем, что очень многих проверяют, отсюда такая выявляемость. Мест в больницах всем не хватает, поэтому некоторых, у кого нашли коронавирус, просят оставаться дома и ждать госпитализации.

— Из дома таких людей просят не выходить, — продолжает собеседница. — Хотя был случай, когда одна заболевшая пошла в кафе. Туда за ней приехали люди в специальных костюмах и увезли в больницу. После этого от государства пришло оповещение: тем, кто находится на карантине и вышел из дома — штраф до 2500 долларов.

Каждый день, рассказывает девушка, на мобильный приходит сообщение, в них предупреждают: без надобности из дома не выходить. Однако жизнь в городе не остановилась.

— Городские автобусы ходят, но там ездит человека два, все пересаживаются на свои машины, — описывает ситуацию студентка. — Все, кто может работать из дома, трудятся удаленно. Это помогает не создавать лишнего скопления людей. В моем университете работать онлайн начали с этой недели. На прошлой я еще ездила туда на консультацию. На входе мне измерили температуру. При этом зайти внутрь можно было только в маске.


Такими кепками с козырьками и масками в Южной Корее защищаются от коронавируса. Фото: личный архив героев

Макси, говорит Татьяна, носят почти все — процентов 99. Все пользуются антисептиками.

— У нас даже было правило, если собираешься подойти к преподавателю, сначала должен обработать руки гелем, — останавливается на деталях белоруска.

Магазины одежды или, например, украшений — закрыты. Продуктовые — работают. Ажиотажа в них нет, но многие теперь предпочитают заказывать продукты онлайн.

— Здесь все носят уплотненные маски, они подорожали. Если раньше это было 1,5−2 доллара за штуку, то теперь — 2−4, — переходит к цифрам девушка. — Была информация, что вирус передается через глаза. Поэтому в интернете стали продавать кепки с большими козырьками. А еще многие женщины в возрасте стали носить плотные рабочие перчатки.

Испания: «По телеку говорят: „Маски нужно носить только тем, у кого есть симптомы вируса“»

— Есть испанская черта, им все по барабану, и над коронавирусом здесь больше шутят, чем его боятся, — говорит Антонина Станкевич, которая живет в испанском городе Пуэрто-де-ла-Крус на северном побережье Тенерифе. — На выходных у нас был карнавал, и многие пошли на праздник. Причем, без масок. Макси если кто-то надевал, то только как элемент костюма.


Фото: личный архив. На Тенерифе Антонина живет 1,5 года и рассказывает об этом в инстаграм. «В Испании нет ни одного заболевшего до 18 лет, — говорит девушка, — поэтому школы у нас работают». Все общественные заведения, продолжает она, тоже открыты.

Масок, описывает собеседница, в продаже не найти, хотя в новостях всех предупреждают: носить их не нужно.

— Вот прямо сейчас по телеку говорят: «Маски нужно носить только тем, у кого есть симптомы вируса». Но как защита здорового человека они не имеют смысла. Поэтому у нас их почти никто не носит. А над теми, кто решает их надеть, даже посмеиваются. Мол, это невежество.

Важнее, рассказывает Тоня, информация о том, как правильно мыть руки: «мыть между пальцами, не забывать про ногти». Тех, у кого есть симптомы вируса, предупреждают: в больницу идти не нужно, звоните в скорую.

— Домой приедет человек и возьмет анализы, — говорит Антонина.

Еще из интересных наблюдений: после вспышки коронавируса в Италии, на острове люди стали обходить итальянцев.

— Но это скорее шутка, просто их у нас очень много отдыхает, — описывает обстановку девушка. — Зато отношение к китайцам не поменялось. К карнавалу многие закупали элементы для костюмов в их магазинах. Причем, перебоев с поставками у них не было.

Великобритания: «Неделю назад тут еще никто не верил, что до Англии дойдет коронавирус»

В середине февраля Наталья приехала в гости к молодому человеку. Сейчас она находится в деревне недалеко от города Ипсвич. Рассказывает, когда собиралась лететь, переживала, поэтому взяла с собой маску. В итоге в аэропорту оказалась единственным человеком в маске.


Фото: Reuters

— Неделю назад тут еще никто не верил, что до Великобритании дойдет коронавирус, — делится наблюдениями белоруска. — Сейчас в новостях об этом уже говорят более осторожно. Хотя в ближайшие дни у нас должен быть футбольный матч, и его никто не отменял.

Общественные заведения, продолжает другая белоруска Йолита Бобровницкая, также работают. На выходных, продолжает девушка, они с парнем ездили в Лондон: «Людей на улицах и в транспорте, кажется, было даже больше, чем обычно».

В масках, говорят обе собеседницы, почти никто не ходит.

— На днях была в аптеке, хотела закупиться, провизор мне с ходу сказал: «Маски здоровым людям не нужны», — рассказывает Наталья. — Об этом же постоянно напоминают по телевизору. Главное, предупреждают, мыть руки.

— А что делать, если есть симптомы коронавируса?

— Нужно набрать скорую и самоизолироваться — не идти на работу, по магазинам, — перечисляет собеседница. — Врачи сами к вам приедут и возьмут тест на коронавирус.

Швейцария: «Калі ўсё будуць звяртацца па тэсты, то сістэма не вытрымае»

Алесь Вашкевич живет в Швейцарии. При появлении симптомов коронавируса, рассказывает, здесь всем советуют обращаться по телефону горячей линии.


Фото: личный архив

— Медыцына ў Швейцарыі нетанная. Чалавек, які дбае пра свае фінансы, не будзе адразу ж звяртацца да лекара, — рассуждает белорус. — Таму ніякаяй панікі сярод маіх знаёмых няма. Вырашыў, калі раптам заўважу ў сябе сапраўдныя сімптомы хваробы, а не проста, напрыклад, пяршэнне ў горле, спачатку онлайн пракансультуюся з бацькамі - яны ў мяне дактары, затым патэлефаную на гарачую лінію, і толькі пасля гэтага звярнуся да лекара.

— А як жа страхоўкі?

— Яна пакрывае выдаткі пасля нейкай сумы. У маім выпадку гэта 2500 тысячы франкаў у год, — поясняет свою позицию молодой человек. — Гэта значыць, на страхоўку я магу разлічваць толькі, калі я ўжо заплачу 2500 франкаў. Канешне, грошы — гэта не галоўнае, але трэба глядзець на абгунтаванасць звароту. Калі ўсё будуць звяртацца па тэсты, то сістэма не вытрымае.

Алесь живет в десяти километрах от Цюриха, а работает небольшой логистической компании в Лугано. В этом кантоне, говорит, был выявлен первый случай коронавируса в Швейцарии. Большинство его коллег — итальянцы, которые ездят на работу из своей страны. Еще, когда возникла вспышка коронавируса в Италии, вспоминает Алесь, руководитель разрешила всем работать из дома. Но сотрудники все равно приезжают в офис.

В остальном, продолжает белорус, все идет как обычно. Исключение — массовые мероприятия, где участвует более тысячи человек, их отменяют по всей стране. Эти ограничение ввели до 15 марта.

Еще одна белоруска — Надежда, которая также живет в Швейцарии — написала: по сообщению Федерального управления общественного здравоохранения, тем, у кого жар и кашель советуют оставаться дома. Кроме того, людям рекомендуют избегать рукопожатий и, после регистрации по телефону горячей линии, обращаться в неотложную помощь.

— Мая знаёмая вельмі хваляюецца пра маскі, антысэптыкі і каранавірус, — говорит Алесь. — Днямі мы з гэтай сяброўкай вярталіся з барбекю, і нас нападкаў ураган. Метрах у 10 ад нас на дарогу ўпала вялікая галіна дрэва. У такія моманты разумееш — каранвірус не адзінае, што можа нашкодзіць здароўю.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы узнать, как относятся к пандемии в других странах, куда жители обращаются, если замечают у себя симптомы болезни, какие рекомендации дают им врачи, TUT.BY...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дни бесплатных консультаций по вопросам недвижимости пройдут в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика