«Приедут домой и возьмут анализ». Белорусы из разных стран о том, как там переживают коронавирус

Источник материала: Tut.by

В Беларуси лабораторно подтвержден 4-й случай заражения COVID-19. Еще два человека под подозрением. Наша страна не закрывает границы, не отменяет авиарейсы, школы и вузы не переводят на карантин. А как реагируют на новости о коронавирусе в других странах, куда жители обращаются, если замечают у себя симптомы болезни, какие рекомендации дают им врачи? TUT.BY связался с белорусами за рубежом.

Германия: «Всем, у кого есть симптомы коронавируса, советуют никуда не идти, а звонить семейному терапевту»

Александра Гусак из Гомеля и почти два года живет в Германии, а точнее в Вуппертале — это город в земле Северный Рейн-Вестфалия, где зарегистрированы случаи коронавируса. Девушка работает и учится в Дюссельдорфе. Особенность региона, говорит, в том, что местные много ездят на поездах. В понедельник, 2 марта, в университет она так же добиралась по «железке». Людей, в вагонах, делится наблюдениями, меньше не стало.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ксения Терешкова, TUT.BY

— Вчера читала, что в поездах хотят ввести такое правило: если контролер заметил в салоне пассажира с симптомами коронавируса, на ближайшей станции он должен вызвать ему скорую, — рассказывает белоруска. — При этом всем, кто ехал в данном вагоне, придется оставить медикам свои личные данные. Чтобы в случае, если коронавирус подтвердится, их было легко найти.

В остальном, продолжает собеседница, жизнь идет своим чередом. Кафе, школы, кинотеатры открыты. Тем, кто без вреда для компании может трудиться из дома, разрешили не ходить в офис. При этом не важно, есть у человека симптомы вируса или нет.

— Я, например, подрабатываю в университете, — говорит о себе Александра. — На прошлой неделе пришло письмо от ректора. Там написано: по согласованию с начальством вы можете работать из дома, но в понедельник сотрудники все равно были на работе.

Антисептики и маски, делится наблюдениями собеседница, раскупили. Вот только в масках, продолжает она, почти никто не ходит. В понедельник, например, она встретила всего двух человек.

— Всем, у кого есть симптомы коронавируса, советуют никуда не идти, а звонить семейному терапевту, — описывает ситуацию собеседница. — Врач должен сориентировать, что делать дальше. Людей просят не паниковать, а рекомендации дают, как при гриппе. Например, чаще мыть руки, чихать в локоть, а использованные носовые платки выбрасывать только в закрытые контейнеры. Иначе еще какое-то время инфекция будет распространяться .

Что касается продуктов, их в магазинах меньше не стало. Хотя на выходных Александра обратила внимание на один нюанс.

— В субботу я ходила закупаться, рядом два магазина — в одном товары подороже, во втором — подешевле, — говорит белоруска. — Я зашла в тот, что подороже — полные полки. Потом заглянула туда, где дешевле. Там не было ни мяса, ни овощей — в общем, все разобрано.

Южная Корея: «Было правило, если собираешься подойти к преподавателю, сначала должен обработать руки гелем»

— У нас повсюду расклеены информационные постеры, где советуют мыть руки, носить маски и кашлять в локоть, — описывает ситуацию Татьяна Керузель. Она учится в университете в городе Тэгу. — В магазинах, на входе в банк и даже на поручнях городских автобусов висят банки с антисептиком.



Фото: личный архив

Тэгу, говорит белоруска, стал эпицентром коронавируса в Южной Корее. Большинство кафе, кинотеатров — закрыты. В местных школах учебный год должен был начинаться 2 марта, но занятия перенесли на 23 марта. Такая же ситуация и со студентами. Правда, на пары им 16 марта.

— Говорят, если занятия начнут вовремя, то все будет дистанционно, — рассказывает собеседница.

Первые «звоночки», продолжает белоруска, стали поступать еще 20 января, когда в Корее появился первый зараженный. Тогда жителям на телефоны пришло оповещение от государства. В нем «вирусные» правила гигиены и телефон горячей линии, куда обращаться, если появились симптомы коронавируса.

— Насколько я понимаю, анализы на вирус нужно сдавать в строго определенных центрах, — описывает механизм действий белоруска. — Интересно, что на горячую линию могут звонить и иностранцы. Там обеспечена языковая поддержка. Тест разрешают пройти и по желанию, но тогда придется заплатить. В пересчете это где-то 135 долларов. Причем, если тест окажется положительным, деньги тебе вернут.

По словам Татьяны, в Тэгу более трех тысяч заболевших. Власти, говорит, объясняют это тем, что очень многих проверяют, отсюда такая выявляемость. Мест в больницах всем не хватает, поэтому некоторых, у кого нашли коронавирус, просят оставаться дома и ждать госпитализации.

— Из дома таких людей просят не выходить, — продолжает собеседница. — Хотя был случай, когда одна заболевшая пошла в кафе. Туда за ней приехали люди в специальных костюмах и увезли в больницу. После этого от государства пришло оповещение: тем, кто находится на карантине и вышел из дома — штраф до 2500 долларов.

Каждый день, рассказывает девушка, на мобильный приходит сообщение, в них предупреждают: без надобности из дома не выходить. Однако жизнь в городе не остановилась.

— Городские автобусы ходят, но там ездит человека два, все пересаживаются на свои машины, — описывает ситуацию студентка. — Все, кто может работать из дома, трудятся удаленно. Это помогает не создавать лишнего скопления людей. В моем университете работать онлайн начали с этой недели. На прошлой я еще ездила туда на консультацию. На входе мне измерили температуру. При этом зайти внутрь можно было только в маске.



Такими кепками с козырьками и масками в Южной Корее защищаются от коронавируса. Фото: личный архив героев

Макси, говорит Татьяна, носят почти все — процентов 99. Все пользуются антисептиками.

— У нас даже было правило, если собираешься подойти к преподавателю, сначала должен обработать руки гелем, — останавливается на деталях белоруска.

Магазины одежды или, например, украшений — закрыты. Продуктовые — работают. Ажиотажа в них нет, но многие теперь предпочитают заказывать продукты онлайн.

— Здесь все носят уплотненные маски, они подорожали. Если раньше это было 1,5−2 доллара за штуку, то теперь — 2−4, — переходит к цифрам девушка. — Была информация, что вирус передается через глаза. Поэтому в интернете стали продавать кепки с большими козырьками. А еще многие женщины в возрасте стали носить плотные рабочие перчатки.

Испания: «По телеку говорят: „Маски нужно носить только тем, у кого есть симптомы вируса“»

— Есть испанская черта, им все по барабану, и над коронавирусом здесь больше шутят, чем его боятся, — говорит Антонина Станкевич, которая живет в испанском городе Пуэрто-де-ла-Крус на северном побережье Тенерифе. — На выходных у нас был карнавал, и многие пошли на праздник. Причем, без масок. Макси если кто-то надевал, то только как элемент костюма.



Фото: личный архив. На Тенерифе Антонина живет 1,5 года и рассказывает об этом в инстаграм. «В Испании нет ни одного заболевшего до 18 лет, — говорит девушка, — поэтому школы у нас работают». Все общественные заведения, продолжает она, тоже открыты.

Масок, описывает собеседница, в продаже не найти, хотя в новостях всех предупреждают: носить их не нужно.

— Вот прямо сейчас по телеку говорят: «Маски нужно носить только тем, у кого есть симптомы вируса». Но как защита здорового человека они не имеют смысла. Поэтому у нас их почти никто не носит. А над теми, кто решает их надеть, даже посмеиваются. Мол, это невежество.

Важнее, рассказывает Тоня, информация о том, как правильно мыть руки: «мыть между пальцами, не забывать про ногти». Тех, у кого есть симптомы вируса, предупреждают: в больницу идти не нужно, звоните в скорую.

— Домой приедет человек и возьмет анализы, — говорит Антонина.

Еще из интересных наблюдений: после вспышки коронавируса в Италии, на острове люди стали обходить итальянцев.

— Но это скорее шутка, просто их у нас очень много отдыхает, — описывает обстановку девушка. — Зато отношение к китайцам не поменялось. К карнавалу многие закупали элементы для костюмов в их магазинах. Причем, перебоев с поставками у них не было.

Великобритания: «Неделю назад тут еще никто не верил, что до Англии дойдет коронавирус»

В середине февраля Наталья приехала в гости к молодому человеку. Сейчас она находится в деревне недалеко от города Ипсвич. Рассказывает, когда собиралась лететь, переживала, поэтому взяла с собой маску. В итоге в аэропорту оказалась единственным человеком в маске.



Фото: Reuters

— Неделю назад тут еще никто не верил, что до Великобритании дойдет коронавирус, — делится наблюдениями белоруска. — Сейчас в новостях об этом уже говорят более осторожно. Хотя в ближайшие дни у нас должен быть футбольный матч, и его никто не отменял.

Общественные заведения, продолжает другая белоруска Йолита Бобровницкая, также работают. На выходных, продолжает девушка, они с парнем ездили в Лондон: «Людей на улицах и в транспорте, кажется, было даже больше, чем обычно».

В масках, говорят обе собеседницы, почти никто не ходит.

— На днях была в аптеке, хотела закупиться, провизор мне с ходу сказал: «Маски здоровым людям не нужны», — рассказывает Наталья. — Об этом же постоянно напоминают по телевизору. Главное, предупреждают, мыть руки.

— А что делать, если есть симптомы коронавируса?

— Нужно набрать скорую и самоизолироваться — не идти на работу, по магазинам, — перечисляет собеседница. — Врачи сами к вам приедут и возьмут тест на коронавирус.

Швейцария: «Калі ўсё будуць звяртацца па тэсты, то сістэма не вытрымае»

Алесь Вашкевич живет в Швейцарии. При появлении симптомов коронавируса, рассказывает, здесь всем советуют обращаться по телефону горячей линии.



Фото: личный архив

— Медыцына ў Швейцарыі нетанная. Чалавек, які дбае пра свае фінансы, не будзе адразу ж звяртацца да лекара, — рассуждает белорус. — Таму ніякаяй панікі сярод маіх знаёмых няма. Вырашыў, калі раптам заўважу ў сябе сапраўдныя сімптомы хваробы, а не проста, напрыклад, пяршэнне ў горле, спачатку онлайн пракансультуюся з бацькамі - яны ў мяне дактары, затым патэлефаную на гарачую лінію, і толькі пасля гэтага звярнуся да лекара.

— А як жа страхоўкі?

— Яна пакрывае выдаткі пасля нейкай сумы. У маім выпадку гэта 2500 тысячы франкаў у год, — поясняет свою позицию молодой человек. — Гэта значыць, на страхоўку я магу разлічваць толькі, калі я ўжо заплачу 2500 франкаў. Канешне, грошы — гэта не галоўнае, але трэба глядзець на абгунтаванасць звароту. Калі ўсё будуць звяртацца па тэсты, то сістэма не вытрымае.

Алесь живет в десяти километрах от Цюриха, а работает небольшой логистической компании в Лугано. В этом кантоне, говорит, был выявлен первый случай коронавируса в Швейцарии. Большинство его коллег — итальянцы, которые ездят на работу из своей страны. Еще, когда возникла вспышка коронавируса в Италии, вспоминает Алесь, руководитель разрешила всем работать из дома. Но сотрудники все равно приезжают в офис.

В остальном, продолжает белорус, все идет как обычно. Исключение — массовые мероприятия, где участвует более тысячи человек, их отменяют по всей стране. Эти ограничение ввели до 15 марта.

Еще одна белоруска — Надежда, которая также живет в Швейцарии — написала: по сообщению Федерального управления общественного здравоохранения, тем, у кого жар и кашель советуют оставаться дома. Кроме того, людям рекомендуют избегать рукопожатий и, после регистрации по телефону горячей линии, обращаться в неотложную помощь.

— Мая знаёмая вельмі хваляюецца пра маскі, антысэптыкі і каранавірус, — говорит Алесь. — Днямі мы з гэтай сяброўкай вярталіся з барбекю, і нас нападкаў ураган. Метрах у 10 ад нас на дарогу ўпала вялікая галіна дрэва. У такія моманты разумееш — каранвірус не адзінае, што можа нашкодзіць здароўю.