ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два убийства за 37 лет. В суде скоро рассмотрят дело мужчины из Краснополья, которому грозит высшая мера

04.03.2020 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дело об убийстве жителя городского поселка Краснополье его 37-летним братом скоро попадет в суд. В СК рассказали, что все же произошло ноябрьской ночью 2019-го в частном доме, где проживали двое братьев (возрастом 37 и 38 лет) и их мать.


Ночью 30 ноября между мужчинами случился конфликт. По версии следствия, во время ссоры один из братьев, будучи пьяным, достал охотничье ружье и выстрелил второму в грудь — тот погиб на месте.

Известно, что в 2017 году подозреваемый вышел на свободу из мест заключения, где отбывал срок за убийство и разбой.

Во время следствия он пытался убедить всех в том, что выстрел был случайным, потом — что убийство он совершил в результате самообороны. Но экспертные заключения говорят об обратном, сообщает СК.


Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное лицом, ранее совершившем убийство). Он в 2017 году освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство и разбой.

Сейчас обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СК рассказали, что все же произошло ноябрьской ночью 2019-го в частном доме, где проживали двое братьев (возрастом 37 и 38 лет) и их мать.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Приедут домой и возьмут анализ». Белорусы из разных стран о том, как там переживают коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика