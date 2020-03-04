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Два убийства за 37 лет. В суде скоро рассмотрят дело мужчины из Краснополья, которому грозит высшая мера
04.03.2020 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дело об убийстве жителя городского поселка Краснополье его 37-летним братом скоро попадет в суд. В СК
Ночью 30 ноября между мужчинами случился конфликт. По версии следствия, во время ссоры один из братьев, будучи пьяным, достал охотничье ружье и выстрелил второму в грудь — тот погиб на месте.
Известно, что в 2017 году подозреваемый вышел на свободу из мест заключения, где отбывал срок за убийство и разбой.
Во время следствия он пытался убедить всех в том, что выстрел был случайным, потом — что убийство он совершил в результате самообороны. Но экспертные заключения говорят об обратном, сообщает СК.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное лицом, ранее совершившем убийство). Он в 2017 году освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство и разбой.
Сейчас обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.
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Два убийства за 37 лет. В суде скоро рассмотрят дело мужчины из Краснополья, которому грозит высшая мера
В СК рассказали, что все же произошло ноябрьской ночью 2019-го в частном доме, где проживали двое братьев (возрастом 37 и 38 лет) и их мать.
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