Два убийства за 37 лет. В суде скоро рассмотрят дело мужчины из Краснополья, которому грозит высшая мера

Источник материала: Tut.by

Дело об убийстве жителя городского поселка Краснополье его 37-летним братом скоро попадет в суд. В СК рассказали , что все же произошло ноябрьской ночью 2019-го в частном доме, где проживали двое братьев (возрастом 37 и 38 лет) и их мать.





Ночью 30 ноября между мужчинами случился конфликт. По версии следствия, во время ссоры один из братьев, будучи пьяным, достал охотничье ружье и выстрелил второму в грудь — тот погиб на месте.

Известно, что в 2017 году подозреваемый вышел на свободу из мест заключения, где отбывал срок за убийство и разбой.

Во время следствия он пытался убедить всех в том, что выстрел был случайным, потом — что убийство он совершил в результате самообороны. Но экспертные заключения говорят об обратном, сообщает СК.





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное лицом, ранее совершившем убийство). Он в 2017 году освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство и разбой.

Сейчас обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.