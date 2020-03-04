В Беларуси – шесть случаев заражения коронавирусом

Шесть случаев заражения новым китайским вирусом подтверждено в Беларуси. Об этом сообщил глава Минздрава Владимир Караник журналистам 4 марта.

По его словам, все шесть зараженных граждан чувствуют себя удовлетворительно, ни у кого из них нет температуры. «Проводится динамическое наблюдение», - сказал министр.

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены в результате обследования лиц, вернувшихся из эпиднеблагоприятных стран.

По данным пресс-секретаря Минздрава Юлии Бородун, четыре случая зафиксированы в Минске, два – в Витебской области.

«Два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

3 марта был подтвержден 4-й случай заражения коронавирусом – у одного из пациентов, находящимся под медицинским контролем. Мужчина контактировал с инфицированным человеком.

Сообщалось, что количество инфицированных может увеличиваться, так как еще два теста, проведенных у пациентов из 1-го уровня контактов, показали положительные результаты.

Впервые новый китайский вирус был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.