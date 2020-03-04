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В Беларуси – шесть случаев заражения коронавирусом
04.03.2020 11:54 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Шесть случаев заражения новым китайским вирусом подтверждено в Беларуси. Об этом сообщил глава Минздрава Владимир Караник журналистам 4 марта.
По его словам, все шесть зараженных граждан чувствуют себя удовлетворительно, ни у кого из них нет температуры. «Проводится динамическое наблюдение», - сказал министр.
Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены в результате обследования лиц, вернувшихся из эпиднеблагоприятных стран.
По данным пресс-секретаря Минздрава Юлии Бородун, четыре случая зафиксированы в Минске, два – в Витебской области.
«Два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
3 марта
Сообщалось, что количество инфицированных может увеличиваться, так как еще два теста, проведенных у пациентов из 1-го уровня контактов, показали положительные результаты.
Впервые новый китайский вирус
Заражение коронавирусом
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Шесть случаев заражения новым китайским вирусом подтверждено в Беларуси. Об этом сообщил глава Минздрава Владимир Караник журналистам 4 марта.
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