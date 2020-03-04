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Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

04.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сотрудники подразделений охраны района, гражданский персонал, ветераны и гости собрались накануне своего профессионального праздника в концертном зале Центрального городского Дома культуры.

В вестибюле разместилась выставка нагрудных знаков, значков и медалей МВД Республики Беларусь Дмитрия Апановича.Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

С поздравительной речью выступили председатель райисполкома Анатолий Гапоник, начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв.

Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

Много теплых слов в адрес сотрудников РОВД прозвучало в этот день со сцены, вручено множество наград.

Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

Праздничное настроение всем присутствующим подарил коллектив Дома культуры и  сотрудники отдела.

Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции
Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

 

Ирина ШУТОВА

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Сотрудники подразделений охраны района, гражданский персонал, ветераны и гости собрались накануне своего профессионального праздника в концертном...
 
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