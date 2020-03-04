Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции

Источник материала: Газета Авангард

Сотрудники подразделений охраны района, гражданский персонал, ветераны и гости собрались накануне своего профессионального праздника в концертном зале Центрального городского Дома культуры.

В вестибюле разместилась выставка нагрудных знаков, значков и медалей МВД Республики Беларусь Дмитрия Апановича.

















С поздравительной речью выступили председатель райисполкома Анатолий Гапоник, начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв.









Много теплых слов в адрес сотрудников РОВД прозвучало в этот день со сцены, вручено множество наград.































Праздничное настроение всем присутствующим подарил коллектив Дома культуры и сотрудники отдела.













Ирина ШУТОВА

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