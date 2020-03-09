Фильм «II»: о чем не принято говорить с подростками

Источник материала: Единство

В основе сюжета – обыкновенная жизнь троих подростков: Насти, Саши и Кристины. Хотя они разные по характеру, ребята дружат и вместе ходят на уроки, к репетиторам, на вечеринки. В школе, где учатся подростки, царит суровая дисциплина, и трудно быть не таким, как все. Однажды это учреждение потрясает ужасная новость: у Насти ВИЧ. Именно в этот момент, когда столкнулись с «чрезвычайной ситуацией», все страхи и предрассудки учителей и родителей выходят наружу. Ужасно осознавать то, что хотя в век интернета якобы каждый взрослый знает пути передачи ВИЧ, но в момент паники вся информация стирается, и на первый план выходит первобытный страх за свою жизнь и здоровье. И тут вырисовывается еще одна проблема: а как же быть с видеороликами, фильмами, буклетами, листовками, которые бесконечно транслируются и внедряются в социум, но по факту не всегда срабатывают?..

Отдельной темой в фильме поднимается вопрос подростковой жестокости: сверстники не умеют нормально воспринимать тех, кто отличается от них. Кто виноват в этом? Есть над чем порассуждать…

Во время просмотра на экране было несколько в меру откровенных кадров… По залу прошел небольшой гул. Опять-таки это из-за того, что родители и учителя мало разговаривают с подростками на тему половых отношений.

– На мой взгляд, в Беларуси тема сексуального образования отсутствует. Она замалчивается, и мне кажется, что это не очень правильно. Ведь вы – взрослые люди и давно о многом знаете, – высказал свое мнение Николай Лавренюк, общаясь со зрителями после просмотра фильма.

Кстати, кинолента вызвала бурное обсуждение у борисовских подростков, и это многозначительно: они хотят разговаривать о том, что их волнует. «Будет ли продолжение фильма?», «Почему такое название?», «Почему учителя и другие взрослые не смогли объяснить детям пути передачи ВИЧ?» – эти и другие вопросы волновали молодежь. Николай и Алексей с удовольствием подискутировали с борисовчанами.

– Я волновался, когда ехал в Борисов. Честно сказать, это первый такой показ, когда организованно пришли старшеклассники с учителями. Мы переживали, какая реакция будет у учителей. Но после фильма они подошли и поблагодарили. Для меня это самая большая радость. Мне кажется, фильм требует не просто просмотра, но именно обсуждения… Поэтому я буду рад, если учителя еще раз в учебных классах поговорят о фильме и расскажут про ВИЧ, – отметил Николай.

Фильм «II» – прорывное и очень своевременное кино. И приятно, что такой достойный фильм создали наши люди. Вскрыв проблемы подростков, автор невольно затронул жизнь взрослых, которые не в состоянии помочь ребенку в силу собственной черствости, непросвещенности, боязни быть непонятым обществом. Ведь считается, что взрослый – это правильный и мудрый человек, который сам не имеет права на ошибку. И на все, что выходит за рамки условного приличия, налагается табу. Этот фильм заставляет скинуть всю шелуху, все наносное, открыть душу и стать понимающим взрослым, способным искренне вникнуть в проблему и начать ее решать, а не читать морали и унижать подростка, оскорбляя его в непростой период взросления.

К обязательному просмотру рекомендуется.

Мировая премьера молодежной драмы прошла на Варшавском международном кинофестивале, где картина удостоилась особого упоминания жюри. В Беларуси премьера фильма «II» состоялась 4 ноября 2019 года на кинофестивале «Лістапад» в программе «Специальные показы». Часовая кинолента была снята всего лишь за 6 дней.

Екатерина ВОРОБЬЕВА