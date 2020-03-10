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В Новополоцке 100% скорых на 100% изношены. Что делать?

10.03.2020 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцкой центральной городской больнице собираются обновить парк скорых: все автомобили полностью изношены. Об этом сообщил главврач Сергей Некрасов в интервью газете «Новополоцк сегодня».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Есть у нас вопросы по обеспечению учреждения автотранспортом, так как 100% эксплуатируемых автомобилей имеют полную степень изношенности. В 2020 году планируется поэтапное решение данного вопроса, — рассказал главный врач Новополоцкой ЦГБ Сергей Некрасов.

На плохое техническое состояние машин скорой в конце 2019 года TUT.BY жаловались водители станции медпомощи:

— В октябре мы писали жалобу в Генеральную, областную и городскую прокуратуры, в которой сообщили, что автомобили скорой помощи в Новополоцке находятся в неисправном состоянии. В жалобе перечислили, в каких конкретно автомобилях и что не так. Рассказали о том, что водителей принуждают ремонтировать машины, хотя в штате есть автослесари, а также покупать за свои деньги запчасти.

Водители вспомнили такой случай из практики, когда поломка техники могла стоить пациентке жизни:

— Везли в Минск молодую женщину с опухолью в голове. Ей плохо, периодически теряла сознание. И тут — в 15 км от Минска — у «Крафтера» начинает кипеть мотор. Мы звоним начальству, просим: пусть выручают столичные коллеги, пришлют свою скорую и отвезут пациентку. А нам в ответ: «Везите сами, как хотите. Чего мы будем перед минчанами позориться?». Я — в шоке. И человека могу не довезти, и мотор перегрею, угроблю. Открываю капот, остужаю двигатель, завожу, проезжаю какое-то расстояние — загораются все «контрольки». Останавливаюсь. И вот так я ехал эти несчастные 15 км несколько часов! К счастью, довез бедную пациентку.

 
Теги: Минск
 
 
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На плохое техническое состояние машин скорой в конце 2019 года TUT.BY жаловались водители станции медпомощи.
 
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