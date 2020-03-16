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Минчанин, к которому по ошибке ворвался ОМОН, снова судится - требует возбудить уголовное дело

16.03.2020 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четвертый год Дмитрий Середа добивается, чтобы милиционеров, которые незаконно ворвались в квартиру и задержали его, привлекли к ответственности. Уголовное дело семь раз то возбуждали, то отказывали в возбуждении. Пришлось идти в суд, чтобы решение об отказе отменили, и материалы направили на дополнительную проверку. «Суд подтвердил наши требования», — сообщил Дмитрий в соцсетях. Ранее он выиграл суд о материальной компенсации — получил из бюджета около 3 тысяч рублей на лечение и ремонт разгромленной квартиры.


Дмитрий Середа Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В своем заявлении Дмитрий Середа указал, что утром 4 августа 2016 года к нему в квартиру ворвались сотрудники Заводского РУВД Шкульков и Нущик, а также бойцы ОМОН. По словам, минчанина, в дверь ему не звонили, удостоверения не предъявляли, о применении силы и спецсредств не предупреждали. Сотрудники милиции проникли квартиру одномоментно с двух сторон — входной двери и балкона, причем двери и окна выбили. В момент проникновения в квартире находилась супруга Дмитрия и их 2-летняя дочь, о чем оперуполномоченный Нущик, руководивший задержанием, знал заранее.

Позже Дмитрий узнал, что его подозревают в хулиганстве. Накануне жительницы Заводского района сообщили в милицию, что встретили в парке эксгибициониста. Но Дмитрий в тот день был с друзьями на рыбалке, в 80 км от Минска — это могли подтвердить и свидетели, и данные мобильного телефона — геолокация, звонки. В тот же день выяснилось, что Середу задержали по ошибке. Кстати, это дело до сих пор остается не раскрытым.

Минчанин в своем заявлении в суд указал, что сотрудники милиции применяли к нему силу, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Почти две недели Дмитрий был на больничном, вместе с женой и ребенком он также обращался за психологической помощью к специалистам.

В прошлом году Дмитрий Середа выиграл суд о возмещении материального вреда — около 3 тысяч рублей из бюджета ему выплатили — это средства, которые он потратил на ремонт квартиры и лечение. Представители МВД тогда иск не признавали, указывая, что действовали по закону. Позже министр внутренних дел Юрий Караев назвал справедливым решение суда о возмещении материального вреда.

«Никто из МВД так и не извинился, — рассказал TUT.BY Дмитрий. — Буду подавать в суд на возмещение морального вреда и обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела».

Дмитрий решил бороться дальше: поскольку Следственный комитет и прокуратура отказались возбуждать уголовное дело против милиционеров, он обратился в суд. 16 марта, как сообщил минчанин, суд подтвердил его требования: отказ в возбуждении уголовного дела отменен, материалы направлены на дополнительную проверку.

Дмитрий Середа настаивает, что виновные сотрудники должны быть привлечены к ответственности по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет).

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Середа настаивает, что виновные милиционеры должны быть привлечены к уголовной ответственности.
 
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