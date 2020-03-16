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В Минздраве новый заместитель министра
16.03.2020 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра здравоохранения и нового генерального директора "Белмедтехники", сообщает
Генеральным директором "Белмедтехники" стал Дмитрий Страздин. До назначения он был главным врачом Республиканской больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.
Заместителем министра здравоохранения стала Елега Богдан. Ранее она руководила Главным управлением организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.
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Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра здравоохранения и нового генерального директора «Белмедтехники», сообщает телеграм-канал ATN_NEWS.
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