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В Минздраве новый заместитель министра

16.03.2020 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра здравоохранения и нового генерального директора "Белмедтехники", сообщает телеграм-канал ATN_NEWS.

Генеральным директором "Белмедтехники" стал Дмитрий Страздин. До назначения он был главным врачом Республиканской больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.

Заместителем министра здравоохранения стала Елега Богдан. Ранее она руководила Главным управлением организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.

 
 
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Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра здравоохранения и нового генерального директора «Белмедтехники», сообщает телеграм-канал ATN_NEWS.
 
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