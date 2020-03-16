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На благоустройство минских дворов планируют выделить почти 19 млн рублей из бюджета

16.03.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На благоустройство придомовых территорий в столице в 2020 году выделят из бюджета 18,8 млн рублей, в том числе 3,8 млн — на капремонт дворов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, что в этом году продолжат привлекать население к благоустройству и озеленению дворовых территорий, установке дополнительного детского игрового оборудования. От жителей на эти цели планируют привлечь почти 932 тысяч рублей из расчета 47 копеек на каждого жильца.

Всего же в 2020-м запланировано благоустройство 580 придомовых территорий, ремонт 149,9 тысячи «квадратов» асфальтовых покрытий, 25 тысяч «квадратов» плиточных покрытий, 211 лестниц и подпорных стенок, 12 площадок для выгула животных, восстановление 40 га газонов, посадка 7 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников и другие работы.

— В марте в жилфонде столице организована уборка придомовых территорий, мест общего пользования, подвалов и чердаков. В апреле в рамках весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению города запланированы различные мероприятия с привлечением жителей. Это уборка 3 тысяч гектаров территорий, восстановление 14 тысяч гектаров газона, ремонт и окраска 10 тысяч единиц детского игрового оборудования и 18 тысяч малых архитектурных форм. Пройдут совместные акции с ГАИ по контролю соблюдения правил парковки во дворах и с «Фауной города» — по правилам содержания и выгула домашних животных, — отметил главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов.

Он также анонсировал, что в 2020-м в Минске проведут капремонт 12 дворов, относящихся к 23 жилым домам, еще для 11 дворов (17 домов) подготовят проектно-сметную документацию на похожие перемены.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович подчеркнул, что все проекты капремонта дворов должны быть тщательно проанализированы и при необходимости доработаны. В них недопустимы отклонения от существующей планировки двора, такие как расширение проездов или парковок за счет зеленой зоны и детских площадок.

 
Теги: Минск
 
 
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На благоустройство придомовых территорий в столице в 2020 году выделят из бюджета 18,8 млн рублей, в том числе 3,8 млн - на капремонт дворов. Об этом сообщает агентство...
 
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