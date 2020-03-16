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Беларусь примет все меры для возвращения граждан в страну на фоне коронавируса

16.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись», – отметила Александра Исаева.

Российская сторона накануне проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом. Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия.

15 марта состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в соседней стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и грузоперевозок в связи с распространением коронавируса.

Источник: https://www.sb.by/articles/belarus-primet-vse-mery-dlya-vozvrashcheniya-grazhdan-v-stranu-na-fone-koronavirusa.html

 
 
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Об этом сообщила пресс-секретарь Премьер-министра Беларуси Александра Исаева.
 
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