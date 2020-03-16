Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до 36

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Три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке. У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия по утвержденной инструкции. Один из пациентов в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных признаков инфекционного процесса нет.

За выходные зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Беларуси. Они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

Среди пациентов – пять студентов БГУ. Предварительный тест у них показал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено.

За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.

В пресс-службе отметили, что размещение иностранных студентов (из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу) в контакт-центрах себя оправдало. На сегодня в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье» находятся 128 человек, в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» – 153. Свободных мест вполне достаточно для завершения этого типа ограничительных мероприятий.

По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора, на эпидемиологическом и медицинском контроле 2583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции, добавили в Минздраве.