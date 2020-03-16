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Границу с Литвой можно перейти пешком. Как уехать из закрытых стран: важная информация для белорусов

16.03.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва, Латвия, Польша, Украина закрыли границы и прекращают международное транспортное сообщение. На время карантина отменяются авиаперелеты, приостанавливаются железнодорожные и автобусные маршруты. Как действовать белорусам, которые сейчас находятся за границей, чтобы вернуться домой? Собрали самую актуальную информацию на 16 марта, которую в течение дня будем обновлять.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Литва: пересечь границу в Беларусью можно пешком

Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. Но еще трое суток иностранцы смогут пересекать страну транзитом, чтобы вернуться домой. С 0.00 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен. Исключение будет сделано для дипломатов, членов семей граждан Литвы и грузоперевозчиков — пересечь границу они смогут только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

По информации на 11 часов 16 марта, в этих же пункта пропуска — «Мядининкай-Каменный Лог» и «Райгардас-Привалка» — граждане Беларуси могут пересечь границу пешком. На это им дается время до 00.00 19 марта.

В рекомендациях на сайте посольства Литвы в Беларуси прописано, что белорусы могут добраться до пунктов пропуска любым транспортом, пересечь границу пешком, а далее решить, как добраться до своего места жительства. Белорусская сторона, отмечают в литовском посольстве, сейчас прорабатывает вопрос, как организовать рейсы от границы Беларуси до ближайшего населенного пункта.

Также доставку граждан Беларуси, находящихся в Литве, по маршруту Вильнюс — пункт пропуска «Мядининкай» организует посольство. Отправление автобуса: в 17.00 16 марта 2020. Место отправления: г. Вильнюс Vytenio g. 9 (отель «Грата»)

Для регистрации на рейс надо срочно (информация на 14.15 16 марта) направить заявку с указанием ФИО, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by, либо связаться по телефону +37060016244.

Швеция: самолет большой вместимости на 17 марта

На 17 марта авиакомпания «Белавиа» предоставила самолет большой вместимости для выполнения рейса «Стокгольм — Минск» в 15.30. В связи с этим в продажу поступило дополнительное количество билетов. По состоянию на 13.00 16 марта, они все еще есть в наличии. В ближайшее время также можно улететь рейсами 20 и 21 марта.

Лишь стоит учитывать, что 15 марта «Белавиа» отменила 12 рейсов, которые связывают Минск и Стокгольм: 31 марта, 1, 8, 15, 18 и 22 апреля.

Следить за отменами по разным направлениям и странам можно здесь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Норвегия: аэропорты будут работать на выезд всю неделю

По информации Правительства Норвегии, в течение этой недели норвежские аэропорты будут открыты для выезда иностранцев из страны, сообщает посольство Беларуси в Швеции.

Например, из Осло в Вильнюс можно улететь рейсом Ryanair утром 18 марта — и еще успеть воспользоваться «гуманитарным коридором», который предоставляет Литва.

Поскольку правительство Швеции не закрывает границы и не применяет миграционных ограничений, белорусы, которые находятся в Норвегии, также могут использовать аэропорты Швеции для транзита и возвращения в Беларусь.

Латвия: пограничные пункты остаются открытыми на выезд

С 17 марта Латвия отменяет международные перевозки пассажиров через аэропорты, порты, международные поезда и автобусы. При этом пограничные пункты на выезд из Латвии остаются открытыми.

Еще одна возможность — возвращаться через Литву, которая до 19 марта оставляет «гуманитарный коридор» для транзита иностранцев.

Польша: рейс Ecolines

Польша уже закрыла пограничное движение на белорусско-польском участке границы, это случилось в ночь на 15 марта. Срок — 10 дней (но его могут продлить). Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать туда через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин. Для белорусов, у которых сложности с выездом из Польши, есть рейс перевозчика Ecolines в 21.45 16 марта, сообщает МИД Беларуси.

Грузия

14−16 марта Грузия приостановила въезд через некоторые пункты пропуска на границе в Азербайджаном, Армений, Турцией и Россией.

16 марта правительство страны объявило о том, что закрывает границу для иностранных граждан. Решение вступает с 00.00 18 марта.

Вернуться домой можно рейсом «Белавиа». На данный момент авиакомпания объявила об отмене вылетом 31 марта, 7, 14 и 21 апреля.

Если вы за границей

Если у вас возникли проблемы с возвращением из-за границы, Министерство иностранных дел Республики Беларусь советует обратиться в загранучреждения нашей страны за рубежом:

  • Польша +48 694 459 554,
  • Литва +370 699 59 434,
  • Латвия +371 6732 53 21,
  • Украина +38 050 406 23 30,
  • Эстония +372 580 14 707,
  • Россия + 7 495 777 66 44.

 
Теги: Минск
 
 
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Собрали самую актуальную информацию на 16 марта, которую в течение дня будем обновлять.
 
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