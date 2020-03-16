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Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны службы по борьбе с экономическими преступлениями

16.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

16 марта профессиональный праздник сотрудников и ветеранов службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны службы по борьбе с экономическими преступлениями

Честность, порядочность, неподкупность и упорство – вот те качества, которые в полной мере присущи сотрудникам отделения БЭП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома.

В настоящее время Буда-Кошелевскую ГБЭП возглавляет старший оперуполномоченный майор милиции Денис Смоляков. Под его началом работает молодой, перспективный и уже проявивший себя оперуполномоченный лейтенант милиции Александр Зобов.

В результате мероприятий, проведенных ими в 2019 году, на территории района выявлены 32 экономических преступления, из них 8 относятся к категории тяжких и 8 коррупционных, из которых непосредственно сотрудниками отдела выявлено 2 тяжких и 2 коррупционных. Также раскрыт один факт фальшивомонетничества.
По уголовным делам ущерб составил более 50000 рублей, возмещено около 25000. В рамках административного законодательства возвращено в бюджет не менее 3454 рублей.

К примеру, только директором одной из школ района за два года работы государству был причинен ущерб на сумму 5923 рубля. Денежные средства поступали в распоряжение руководителя путем фиктивного трудоустройства своих родственников или знакомых, оформления «липовых» табелей учета их рабочего времени с последующим завладением начисляемой им заработной платы и иных выплат либо необоснованного премирования реально работающих подчиненных с последующим возвратом последними части начисленных им премий.

Руководителем одной из сельскохозяйственных организаций были фиктивно трудоустроены не менее 10 лиц. Начисление им заработной платы повлекло отчисление в фонд социальной защиты населения в сумме более 35 тысяч рублей. Сокрыт падеж скота в количестве не менее 80 голов.

– Работа специфическая, но очень интересная. По долгу службы общаться приходится с руководителями и специалистами из разных отраслей. Поэтому нужно вникать и разбираться в нюансах многих сфер деятельности. Наш рабочий день редко заканчивается вовремя. Часто приходится задерживаться за полночь, скрупулезно перебирая кипы документов. Спешка в нашем деле ни к чему. За нами – интересы государства. Наибольшее удовлетворение получаешь, когда виден результат, конкретная польза для экономики района. Кроме того, наша работа носит и профилактическую направленность. Если какое-то должностное лицо привлекли к ответственности за экономические преступления, это будет действенной профилактической мерой для других. Ведь безнаказанность порождает вседозволенность, – поделился оперуполномоченный отделения борьбы с экономическими преступлениями Александр Зобов.

Ирина ШУТОВА

 
 
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16 марта профессиональный праздник сотрудников и ветеранов службы по борьбе с экономическими преступлениями. Честность, порядочность,...
 
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