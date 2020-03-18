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Транзит белорусов через Москву для возвращения на родину разрешается в пределах одного аэропорта

18.03.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В посольстве Беларуси в России рассказали, как белорусы смогут вернуться домой через Москву воздушным путем. Разъяснения были опубликованы в телеграм-канале дипмиссии.


Фото: pixabay.com

С 18 марта можно транзитно вернуться из-за границы в Беларусь через Москву. Механизм такой: гражданин Беларуси прилетает в аэропорт Домодедово, из него же и улетает в Минск, не покидая транзитной зоны. Если белорус прилетает в Шереметьево, то оттуда и улетает — опять же, не покидая транзитной зоны.

«Обязательно нужно иметь билет, подтверждающий факт транзита», — отметили в посольстве.

На данный момент вернуться в Минск из Москвы воздушным путем можно только через два аэропорта. Из Домодедово в Минск летает авиакомпания «Белавиа». Из Шереметьево — «Белавиа» и российская авиакомпанией «Аэрофлот».

Ранее из аэропорта Внуково в Беларусь летала авиакомпания Utair, но перевозчик приостановил полеты до 30 апреля. В «Жуковский» полеты выполняла компания «Белавиа», но накануне она сообщили о прекращении рейсов в этот аэропорт до 1 мая.

Напомним, Россия закрыла границы в Беларусью до 1 мая. Выехать и России белорусы смогут, но въезд в Россию разрешен только дипломатам, дальнобойщикам, обладателям виз, выданныхв связи со смертью близкого родственника, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

 
Теги: Минск
 
 
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«Обязательно нужно иметь билет, подтверждающий факт транзита», - отметили в посольстве.
 
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