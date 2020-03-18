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В Борисове прошел районный этап фестиваля КВН «Талантливая молодежь – талантлива во всем»

18.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Посоревноваться в смекалке и находчивости предстояло школьникам с различных учреждений образования Борисовского района. В конкурсе «Визитка» командам нужно было в оригинальной форме представить себя зрителю и строгому жюри. В «Музыкальном биатлоне» трем участникам от каждой команды предстояло в виде новостей спеть о деятельности своего клуба юных спасателей-пожарных. Конкурс проходил на выбывание. Каждая из команд представляла по две новости, а жюри отправляло за кулисы с наименьшим количеством баллов представителей той команды, чьи новости оказывались наименее интересными и смешными.

Завершилось состязание музыкальным «Домашним заданием». На выступление каждой команды отводилось не более 5 минут. Судейская коллегия не только смеялась, но строго и справедливо оценивала подготовку команд к игре. Участники показали себя на все 100%. Зрелище было ярким и впечатляющим. Ребятам удалось поразить зрителей и жюри своим умением шутить на тему безопасности и выходить из самых сложных ситуаций, подобно настоящим спасателям.

По итогу всех конкурсов места распределились следующим образом: команда из ГУО «Средняя школа №13 г.Борисова» заняла первое место, второе место на районном этапе 10-го фестиваля КВН «Талантливая молодежь – талантлива во всем» у команды «Отжигай» из ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова», третьими стали ребята из ГУО «Средняя школа №22 г.Борисова». Команды-призеры получили дипломы и сладкие призы.

https://minobl.mchs.gov.by

 
Теги: Новости
 
 
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КВН – это не просто игра, это стиль жизни. В основе КВНа лежит Ее Величество Шутка! Ну, а шутить, как известно, можно на любые темы. Даже самые серьезные. И в этом...
 
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