Неконкретика конкретных вопросов

Источник материала: Единство

В конце февраля борисовский общественный деятель Алексей Сараев вместе со своими единомышленниками «катались по памятным местам Борисовского района и заехали в Кищину Слободу, на усадьбу Цюндевицких» (источник: https://ex-press.by от 26.02.2020). Там, как повествуется дальше, они пообщались с местными жителями, порадовались, что те «действительно интересуются, любят и ценят историю своей родины». Затем, имея с собой специальное оборудование, приезжие решили привести в порядок памятники.

К слову, в аг. Кищина Слобода возле каплицы (маленькой церквушки) находится давнее захоронение родственников Анны Цюндевицкой – исторически значимой личности, написавшей и издавшей в 1848 г. в Вильно на польском языке книгу «Литовская хозяйка» – энциклопедию советов по ведению помещичьего хозяйства, агрономии, ветеринарии, кулинарии, медицине и прочим домашним и хозяйственным премудростям. В советское время помещение каплицы использовалось как складское, а с 1953-го колхоз «Красная Зорька» переоборудовал его в ветеринарную лечебницу. В этом же качестве ОАО «Мирополье», которому здание принадлежит и сейчас, использовало его практически до 2013 г. Сегодня каплица находится в достойном состоянии, там исправна электропроводка, есть печное отопление и не протекает кровля. Финансовые вложения на его реконструкцию, несомненно, нужны (на стройматериалы, краску, пропитку, деловую древесину, гипсокартон для выравнивания стен внутри здания, на шифер для частичного ремонта крыши), но в настоящий момент сельхозорганизация выделить их не может. Территория вокруг каплицы закреплена за местной библиотекой. Заведующая библиотекой С.В. Микулич поддерживает там порядок, по возможности очищает надмогильные камни.

В тот день, когда команда общественников приехала в Кищину Слободу, надмогильные камни лежали на земле (наверняка упали от сильного порыва ветра), и, конечно же, Светлана Викторовна сама поднять их не смогла бы ни при каких обстоятельствах. Да, приехавшие мужчины их подняли и установили на место – огромная благодарность за помощь! Но зачем так сгущать краски выражением «От тяжести памятников рвались ремни»? Может, они были непрочны? Или рабочей силы оказалось мало? К тому же глаголы «обмолвилась» и «пыталась» не совсем уместны в отношении Светланы Микулич. Эта женщина давно собирает всевозможную информацию, которая касается истории Кищиной Слободы и, в частности, семьи Цюндевицких. Именно из найденных ею достоверных источников известно, что Анна Цюндевицкая в Кищиной Слободе жила, а не «бывала», ее родственник Михаил Цюндевицкий был расстрелян как участник повстанческих событий 1863 года.

Волонтерство должно быть не только добровольным, но и безвозмездным и благородным, а не принимать вид пиар-хода, как минимум.

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Сохранить знаковые места нашего края – благое и замечательное дело. И в этом с Алексеем Сараевым и его коллегами я абсолютно согласна. Только в данном вопросе, как, впрочем, и в любом ином, следует иметь конкретные предложения и планы, а не ограничиваться желанием съездить посмотреть и пообщаться с населением.

Алексей Сараев уведомил председателя Пригородного сельисполкома Татьяну Слайковскую о том, что он организует общественность на благоустройство исторических мест Борисовского района, одно из которых имеется в аг. Кищина Слобода. Он также обратился в Польский дом в Борисове, к католическим священнослужителям, рассказав о захоронении родственников Анны Цюндевицкой и предложив организовать на этой территории совместную встречу.

Встреча прошла 14 марта. На нее также прибыли представители Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева и борисовских СМИ, пришли местные жители и др. У захоронения предков Анны Цюндевицкой состоялось богослужение в память усопших, выступили представители Польского дома. Затем все побывали внутри каплицы, где обсуждалось, как сохранить исторический стиль здания. Т.Ю. Слайковская подробно пояснила, какие, согласно действующему законодательству, можно совершить действия, чтобы каплица обрела новую жизнь и новый статус. Алексей Сараев предложил сделать краеведческий музей местного значения, – непонятен, правда, алгоритм действий по данному вопросу. Представители Пригородного сельисполкома пообещали посильную помощь в рамках законодательства, а также участие в субботниках по благоустройству территории.

Дальнейшее обсуждение вопроса было запланировано в здании Кищинослободской библиотеки. Действия обдумываются, развитие событий пока неизвестно. Но мы держим руку на пульсе…

Елена АЛЕКСАНДРОВА, фото автора