Буфет есть, пассажиров нет. В Минске открылся автовокзал «Восточный», который не работал четыре года

Источник материала: Tut.by

Сегодня в 6 утра в Минске с автовокзала «Восточный» снова поехали автобусы. Четыре года назад он, казалось, умер насовсем, однако в марте 2020-го его решили воскресить. TUT.BY посмотрел, как отправлялись утренние рейсы и были ли пассажиры.





Как выглядит вокзал в первый день

Первый рейс с автовокзала «Восточный» отправился в шесть утра. Терминал, который оклемался после нескольких лет консервации, будет работать каждый день с 6.00 до 21.00.

В 7.45 пятницы у перрона маршрутка «Минсктранса», которая едет на Лиду. Пассажиров нет.









Водитель Владимир не удивлен:

— Просто пока никто не знает, что вокзал снова открылся, так что сегодня люди сядут на «Центральном».

Мужчина считает, что потенциал у «Восточного» есть:

— Людям с Серебрянки, с Камвольного — почему бы не поехать отсюда?

Кроме того, обновленный автовокзал «Центральный» за годы своей работы успел вызвать раздражение у части водителей, которые ездят оттуда.

— Разве там вокзал? Там же постоянный перегруз! Все в одной куче: маршрутчики, рейсовые автобусы, туристические. Дело даже не в пробках: там ни встать нормально, ни заехать, ни выехать, машины постоянно бьются о столбы, — рассказывает собеседник.





Напомним, что когда-то автовокзал «Восточный» закрыли, чтобы прибавить пассажиропоток для обновленного терминала «Центральный». Теперь его снова открыли — чтобы разгрузить. На форумах иронизируют, что транспортные чиновники только сейчас заметили, что на новом автобусном вокзале у железнодорожного проектировщики не предусмотрели возможность для отстоя и обслуживания автобусов.

На «Восточном» пока пахнет свежей краской. Места для отстоя автобусов тут и правда хоть отбавляй, только пока неясно, захотят ли сюда возвращаться пассажиры.

Представители «Минсктранса» и организации «Столичный транспорт и связь» рассчитывают на интерес населения Заводского и Партизанского районов к вновь открывшемуся автовокзалу.

Жительница Северного поселка Ольга вспоминает, как пользовалась этим терминалом до его закрытия для путешествий в Польшу.

— С одной стороны, если на машине, то сюда доехать минут 10. Но на общественном транспорте пересадки были не самые удобные, а по выходным все усложнялось, потому что автобусы, которые подвозят к «Восточному», ходили реже. Когда ездила отсюда в Варшаву, с сумками проще было взять такси и сюда доехать. Еще помню время, когда надо было покупать на Московском автовокзале билеты на автобусы, которые отправлялись с «Восточного».













Еще один водитель, ожидающий пассажиров, — с пригородного автобуса № 296 Минск-Дубовый лес. Этот рейс перебросили с диспетчерской станции «Серова».

— Здесь, конечно, будет удобнее — есть кассы, людям удобно покупать билеты. Но неудобно, что пригородному автобусу надо сюда ехать долго через город.

Однако водитель тоже рассчитывает, что пассажиры сюда придут.

До 8.30, пока мы были на вокзале, ни один пассажир прийти не успел. Зато, рассказала уборщица, уже вчера три клиента воспользовались платным туалетом при «Восточном» — вход туда стоит 70 копеек.









Зал ожидания — просторный, вход на второй этаж пока перекрыт. Есть два инфокиоска для покупки билетов. Есть буфет — работает с 10 утра. Есть камера хранения — чтобы ею воспользоваться, в кассе нужно будет купить жетон — они появятся позже. Есть даже две емкости с антисептиком.

Для пассажиров выставили стенды с информацией про автовокзалы «Восточный» и «Центральный». Причем по первому приведена статистика из прошлого, до которой теперь ему еще надо дорасти: «На долю автовокзала приходится 36% общего количества реализованных междугородних билетов. Ежедневно от автовокзала „Восточный“ отправляется 250 автобусов в междугородном сообщении, услугами автовокзала пользуются 2700 пассажиров в день».

А какие маршруты вообще отсюда поедут?

Пока рейсов совсем немного. Вот список, в нем восемь межобластных маршрутов, которые будут отправляться отсюда с 20 марта.

Минск — Любча;

Минск — Поставы;

Минск — Лида;

Минск — Новогрудок (через Столбцы);

Минск — санаторий Радон;

Минск — Новополоцк;

Минск — Витебск;

Минск — Могилев.

Поедут с сегодняшнего дня отсюда и такие пригородные автобусы:

№ 270 Минск — Мачулищи;

№ 281 Минск — Кайково;

№ 296 Минск — Дубовый Лес;

№ 308 Минск — Дергаи;

№ 327 Минск — Бардиловка.

На остановках городского транспорта у автовокзала «Восточный» можно оценить, с какими микрорайонами тут есть прямая связь. Правда, горожане на этих остановках пока удивляются, узнав от нас, что вокзал, который вот совсем рядом, снова заработал:

— Что, правда, открылся?



На остановках у автовокзала «Восточный» можно оценить, с какими микрорайонами города тут есть маршрутная связь









В организации «Столичный транспорт и связь» объясняют, что для удобства жителей из других районов Минска (а не Заводского и Партизанского) в расписании автобусов оставили и остановку на «Центральном». Некоторые оттуда будут отправляться с заездом на «Восточный», а некоторые, наоборот, туда заезжать.

Планируют организовать от «Восточного» и отправление автобусов Могилевского, Гомельского и Слуцкого направлений. Этот терминал расположен вблизи от автодорог М-4 и Р-23, что поможет сократить время автобусов в пути. Транспортники добавляют, что у пассажиров пригородных маршрутов, перечисленных выше, будет возможность пересесть на линию метро — выйти на остановке «Красивая» возле станции «Институт культуры».



