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Минчанка поскандалила из-за коктейля, за который не хотела платить - с этим разбирается милиция

20.03.2020 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичном баре минчанка порвала книгу замечаний и предложений из-за того, что в чек включили коктейль, который ей не понравился на вкус. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

39-летняя женщина отдыхала с супругом в одном из баров Минска. Посетительница заказала коктейль, но вкус ей не понравился — по ее мнению, он должен быть иным. Женщина попросила заменить напиток, это и сделали в баре.

Позже при расчете посетительница увидела в чеке оба коктейля — это ее возмутило, и она попросила книгу замечаний и предложений, так как считала, что второй коктейль ей должны были принести бесплатно. Но вместо того чтобы оставить запись в книге замечаний, женщина вырвала из нее страницу. Сказала, что не хотела тратить свое время на написание жалобы. Администрация бара обратилась в милицию.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям женщины дана правовая оценка.

В милиции напоминают, за хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие официальных документов, штампов, печатей, совершенных из корыстных или иных личных побуждений предусмотрена уголовная ответственность (ч.1. ст. 377 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Возможное наказание — общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетительница заказала коктейль, но вкус ей не понравился. Женщина попросила заменить напиток, это и сделали в баре.
 
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