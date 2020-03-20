20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские трансплантологи помогли коллегам из Армении спасти годовалого малыша. Такая информация размещена на официальной странице Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Неделю назад, 13 марта, в Институте здоровья детей и подростков «Арабкир» в Армении состоялась вторая родственная трансплантация доли печени ребенку. Операция длилась почти 12 часов. Реципиентом стал годовалый малыш с редким для раннего детского возраста диагнозом — неонатальный склерозирующий холангит, а донором — его мама.





«Подготовка к операции велась почти два месяца, специалисты Института «Арабкир» высылали результаты анализов в четыре разные европейские клиники, включая и наш центр. Однако из-за высокой сложности операции часть клиник была вынуждена отказаться», — отметил заместитель директора по хирургической работе НПЦ Алексей Щерба.

Специалисты минского центра вылетели в Ереван на прошлой неделе для совместной операции. Это уже второе вмешательство, проведенное специалистами этого армянского института вместе с докторами минского НПЦ.

На следующий день после операции, 14 марта, состоялась конференция по вопросам трансплантации печени, на которой с лекциями выступили директор минского центра Олег Руммо и Алексей Щерба, а также специалисты из Армении.

Армянские коллеги, к слову, приезжали в Минск на стажировки по разным направлениям высокотехнологичной медицинской помощи. Это стало возможным благодаря заключенному между центрами в 2019 году меморандуму о сотрудничестве.

БелТА

Фото из Facebook-аккаунта Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии