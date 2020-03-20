ГПК: Из 11 тысяч белорусов, выехавших за границу за последние три дня, около 90% - водители грузовиков

Источник материала: Tut.by

Около 90 процентов граждан Беларуси, которые за последние три дня выехали из страны, являются водителями грузовиков, сообщили в Telegram-канале Госпогранкомитета.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Из 11 тысяч граждан Беларуси, которые за последние три дня выехали из страны, около 90 процентов являются водителями грузовиков, сообщили в ГПК. Там напомнили, что на эту категорию граждан не распространяется запрет въезда в сопредельные с Беларусью страны. На сегодняшний день все пять стран-соседок Беларуси закрыли границы для иностранцев.

19 марта в МИД Беларуси сообщили , что только за последние трое суток за рубеж выехало около 11 тысяч белорусов. Выезжают, несмотря на четкие рекомендации МИД воздержаться от зарубежных поездок.

МИД и Минспорта настоятельно рекомендуют отказаться от поездок за рубеж, так как сейчас у многих туристов возникают трудности с тем, чтобы вернуться в Беларусь.

По данным Минспорта, на сегодняшний день порядка 6 тысяч белорусских туристов находится за пределами страны. Основная масса — в Египте, остальные — в других странах мира.