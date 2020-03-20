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ГПК: Из 11 тысяч белорусов, выехавших за границу за последние три дня, около 90% - водители грузовиков
20.03.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 90 процентов граждан Беларуси, которые за последние три дня выехали из страны, являются водителями грузовиков,
Из 11 тысяч граждан Беларуси, которые за последние три дня выехали из страны, около 90 процентов являются водителями грузовиков, сообщили в ГПК. Там напомнили, что на эту категорию граждан не распространяется запрет въезда в сопредельные с Беларусью страны. На сегодняшний день все пять стран-соседок Беларуси
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ГПК: Из 11 тысяч белорусов, выехавших за границу за последние три дня, около 90% - водители грузовиков
Около 90 процентов граждан Беларуси, которые за последние три дня выехали из страны, являются водителями грузовиков/
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