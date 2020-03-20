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Охранные зоны газопровода: зачем они нужны?

20.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В охранных зонах газопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякая деятельность: возводить любые постройки и сооружения, разводить костры, сжигать сухую растительность, проводить разного рода земляные работы, высадку деревьев и т.д.

Все работы в охранных зонах газопровода выполняются только после согласования и получения разрешения в ПУ «Борисовгаз». В связи с тем, что газопровод является объектом повышенной опасности, невыполнение установленных норм, законов, Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь может привести к огромным материальным убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь являются обязательными для исполнения не только предприятиями, но и другими организациями, и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в охранной зоне газопровода.

Приведем несколько инцидентов на объектах газораспределительной системы, произошедших в 2019 году по причине нарушения правил проведения земляных работ.

Так, 31 октября в специализированное подразделение Кричевского РГС поступило извещение о повреждении стального газопровода высокого давления ОАО «Кричевцементошифер» при проведении земляных работ. В связи с этим происшествием временно было ограничено газоснабжение 410 индивидуальных жилых домов, 163 квартир в многоквартирных жилых домах, 3 предприятий.

В ноябре того же года в Пинске при установлении мусорных контейнеров техникой ЖКХ также был поврежден газопровод низкого давления. Временно без газа остались 268 квартир в многоквартирных жилых домах.

Происшествие по повреждению газопровода произошло и в последний месяц ушедшего года в Березовском районе: организацией № 6 ОАО «Белсвязьстрой» в результате проведения работ по прокладке кабеля связи поврежден газопровод высокого давления. Без газоснабжения до устранения неполадки оставались 151 индивидуальный жилой дом, 3 коммунально-бытовых потребителя.

Во всех трех случаях работы организациями выполнялись без вызова представителя газоснабжающей организации.

По всем произошедшим инцидентам проведены расследования в установленном порядке, со всех виновных взыскан понесенный, предприятиями газового хозяйства материальный ущерб.

Н.САВКИН, главный инженер филиала ПУ «Борисовгаз»

 
 
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По территории г. Борисова и Борисовского района проходит 857,1 км газопровода. Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливаются охранные зоны в...
 
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