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«Анелия буквально жевала себя: руки, щеки, язык». История матери, чья дочь не чувствует боли

22.03.2020 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в роддоме Алина заметила, что с ее дочерью что-то не так: излишняя активность, отсутствие сна, постоянный крик. А потом начался кошмар. Анелия сама себе вырывала зубы, оставляя раны на деснах, щеках, откусила кончик языка. И при этом никак не реагировала на боль, которая должна была последовать. Девочка с детства неосознанно калечит себя и свое тело. Помимо этого, у нее высокая растяжимость тканей, нестабильность суставов и аутизм. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

 
 
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Помимо этого, у девочки аутизм, высокая растяжимость тканей и нестабильность суставов.
 
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