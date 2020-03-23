В ОАО «УваровичиЭлит» сбывали коров по заниженным ценам

Источник материала: Газета Авангард

Бригадир и ветврач молочно-товарной фермы в Буда-Кошелевском районе сбывали крупный рогатый скот по заниженным ценам.





По данным сотрудников группы БЭП Буда-Кошелевского РОВД с декабря 2018 года по сентябрь 2019-го бригадир молочно-товарной фермы «Радеево» ОАО «УваровичиЭлит» вместе с главным ветврачом хозяйства по заниженным ценам сбывали коров частному лицу в Чечерском районе.

Общий ущерб превысил Br72 тыс. Всего с сентября минувшего года хозяйство лишилось 57 голов крупного рогатого скота. Чтобы скрыть факты падежа и хищения, 35 из них были закопаны вблизи фермы по указанию бригадира, а 22, соответственно, проданы.

На текущий момент бригадир фермы находится под подпиской о невыезде, а ветврач арестована.

Ирина ШУТОВА