ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ОАО «УваровичиЭлит» сбывали коров по заниженным ценам

23.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Бригадир и ветврач молочно-товарной фермы в Буда-Кошелевском районе сбывали крупный рогатый скот по заниженным ценам.

В ОАО «УваровичиЭлит» сбывали коров по заниженным ценам
Фото из открытых интернет-источников

По данным сотрудников группы БЭП Буда-Кошелевского РОВД с декабря 2018 года по сентябрь 2019-го бригадир молочно-товарной фермы «Радеево» ОАО «УваровичиЭлит» вместе с главным ветврачом хозяйства по заниженным ценам сбывали коров частному лицу в Чечерском районе.

Общий ущерб превысил Br72 тыс. Всего с сентября минувшего года хозяйство лишилось 57 голов крупного рогатого скота. Чтобы скрыть факты падежа и хищения, 35 из них были закопаны вблизи фермы по указанию бригадира, а 22, соответственно, проданы.

На текущий момент бригадир фермы находится под подпиской о невыезде, а ветврач арестована.

Ирина ШУТОВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бригадир и ветврач молочно-товарной фермы в Буда-Кошелевском районе сбывали крупный рогатый скот по заниженным ценам. По данным сотрудников группы...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Когда пришла работать, все были в шоке». История Кати, которая работает сварщицей в деревне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика