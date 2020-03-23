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Над высоткой Royal Plaza в центре Минска сегодня летали вертолеты. Вот что это было

23.03.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня прямо в центре Минска МЧС проводило учения. Над высоткой Royal Plaza летали вертолеты. TUT.BY посмотрел, что там происходило.


Учения спасатели проводили в 11.00 понедельника у бизнес-центра Royal Plaza, что напротив Дворца спорта. По легенде, в здании случилось короткое замыкание электропроводки, загорелась мебель и отделка на 7-м и 14-м этажах, пожар может распространиться в смежные помещения, есть пострадавшие.

Из офисов бизнес-центра эвакуировали сотрудников.

— Мы проводим такие учения не только для отработки действий спасателей, но и чтобы посмотреть, как воспримет ту или иную ситуацию персонал объекта, — рассказывает официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко. — Как проведут эвакуацию, как сработает добровольная пожарная дружина, насколько будет налажено взаимодействие с нами. Информацию по итогам учений обобщим и изучим.

Над зданием летали два вертолета — так отрабатывали спасение людей с крыш.


— Такой способ транспортировки пострадавших считается наиболее экстренным и оперативным и используется для крайне тяжелых пострадавших, с учетом возможности посадки вертолета, — объяснили в МЧС.

Отрабатывали и другие способы спасения людей: высотная техника, «куб жизни», спуск пострадавших при помощи альпинистского снаряжения.

В округе перекрывали дворы и автостоянки — чтобы смогли работать авиация и спецтехника.








 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня прямо в центре Минска МЧС проводило учения. Над бизнес-центром Royal Plaza летали вертолеты. TUT.BY посмотрел, что там происходило.
 
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