Для этого гражданам необходимо обратиться в свое отделение почтовой связи. Данная мера предпринята предприятием с целью создания дополнительной защиты от вирусных инфекций граждан, находящихся в особой зоне риска, пояснили в пресс-службе.
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«Белпочта» предоставит возможность получить пенсию и оплатить коммуналку на дому
23.03.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Для этого гражданам необходимо обратиться в свое отделение почтовой связи. Данная мера предпринята предприятием с целью создания дополнительной защиты от вирусных инфекций граждан, находящихся в особой зоне риска, пояснили в пресс-службе.
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Получить пенсию или пособие, а также оплатить коммунальные услуги пожилые граждане и лица с хроническими заболеваниями смогут на дому, сообщилив РУП «Белпочта».
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