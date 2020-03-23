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«Белпочта» предоставит возможность получить пенсию и оплатить коммуналку на дому

23.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для этого гражданам необходимо обратиться в свое отделение почтовой связи. Данная мера предпринята предприятием с целью создания дополнительной защиты от вирусных инфекций граждан, находящихся в особой зоне риска, пояснили в пресс-службе.

Источник: https://minsknews.by/

 
 
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Получить пенсию или пособие, а также оплатить коммунальные услуги пожилые граждане и лица с хроническими заболеваниями смогут на дому, сообщилив РУП «Белпочта».
 
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