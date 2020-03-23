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Именные скамейки появятся в Бресте
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБрестчане могут необычным способом увековечить свои имена. В одном из парков города появятся именные лавочки. Желающие, а их оказалось немало, могут заказать в ЖКХ таблички с гравировкой. Собранные деньги пойдут на покупку новых лавочек. А именные таблички на них установят в качестве благодарности благотворителям. Идею предложили местные власти. Таким образом брестчан хотят привлечь к благоустройству родного города. Подобная практика есть в Нью-Йорке и Лондоне. А в белорусских парках скамьи с табличками появятся впервые.
Николай Власюк, начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома: "Жители участвуют в благоустройстве города, а задача городской власти, чтобы это было выдержано в единой стилистике, согласован проект лавочек. Они будут одинаковые, в ретро-стиле, удобные. И будет небольшая бирка с именем того, кто эту лавочку профинансировал".
Городской сад - старейший парк Бреста. Ему около 200 лет. Восстановить сад решили к тысячелетию города. В ближайшее время благоустроят прилегающую к парку набережную. А на воде появится плавающий светодиодный фонтан.
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Брестчане могут необычным способом увековечить свои имена. В одном из парков города появятся именные лавочки. Желающие, а их оказалось немало, могут заказать в ЖКХ...
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