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В Могилеве мужчина выманил у женщины, муж которой ждет суда, 69 тысяч долларов
24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области расследуют дело о крупном мошенничестве. 61-летний мужчина выманил у женщины 69 тысяч долларов — он пообещал, что ее мужа, который сейчас находится под стражей, отпустят домой. Об этом
По данным следствия, мужчина в октябре 2018 года, находясь в Могилеве, узнал о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении ряда экономических преступлений, который содержится в СИЗО.
Мужчина уверил жену обвиняемого, что у него есть знакомства в правоохранительных органах и он может решить вопрос, чтобы мужчина дожидался суда не по под стражей.
Женщина передала мужчине в несколько приемов 69 тысяч долларов — якобы для передачи должностным лицам правоохранительных органов. Мужчина присвоил себе деньги, а женщина спустя некоторое время обратилась в милицию.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 (Подстрекательство к даче взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Его взяли под стражу.
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Мужчина уверил жену обвиняемого, что у него есть знакомства в правоохранительных органах, и может решить вопрос, чтобы мужчина дожидался суда не под стражей.
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