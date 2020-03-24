В Могилеве мужчина выманил у женщины, муж которой ждет суда, 69 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области расследуют дело о крупном мошенничестве. 61-летний мужчина выманил у женщины 69 тысяч долларов — он пообещал, что ее мужа, который сейчас находится под стражей, отпустят домой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным следствия, мужчина в октябре 2018 года, находясь в Могилеве, узнал о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении ряда экономических преступлений, который содержится в СИЗО.

Мужчина уверил жену обвиняемого, что у него есть знакомства в правоохранительных органах и он может решить вопрос, чтобы мужчина дожидался суда не по под стражей.

Женщина передала мужчине в несколько приемов 69 тысяч долларов — якобы для передачи должностным лицам правоохранительных органов. Мужчина присвоил себе деньги, а женщина спустя некоторое время обратилась в милицию.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 (Подстрекательство к даче взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Его взяли под стражу.