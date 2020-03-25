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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента. Доступность медицинских услуг". Сегодня после "Панорамы" В Беларуси ежегодно увеличиваются расходы на медицину. В этом году финансирование централизованных закупок медикаментов, оборудования и поддержка слаженной...

В Беларуси ежегодно увеличиваются расходы на медицину. В этом году финансирование централизованных закупок медикаментов, оборудования и поддержка слаженной работы медцентров в больших и малых городах увеличена почти на треть по сравнению с прошлым годом. Уровень медицины сегодня оценивают по качеству и доступности услуг. Как часто можем обратиться за помощью, бесплатно ли это и насколько эффективно лечение?Об оснащении больниц и поликлиник в столице, районах и областях, насколько уровень отечественного медоборудования вырос за последние годы и как сами врачи оценивают новые технологии - в серии проекта "На контроле Президента. Доступность медицинских услуг". Сегодня после