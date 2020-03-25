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"На контроле Президента. Доступность медицинских услуг". Сегодня после "Панорамы"
25.03.2020 09:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси ежегодно увеличиваются расходы на медицину. В этом году финансирование централизованных закупок медикаментов, оборудования и поддержка слаженной работы медцентров в больших и малых городах увеличена почти на треть по сравнению с прошлым годом. Уровень медицины сегодня оценивают по качеству и доступности услуг. Как часто можем обратиться за помощью, бесплатно ли это и насколько эффективно лечение?
Об оснащении больниц и поликлиник в столице, районах и областях, насколько уровень отечественного медоборудования вырос за последние годы и как сами врачи оценивают новые технологии - в серии проекта "На контроле Президента. Доступность медицинских услуг". Сегодня после
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В Беларуси ежегодно увеличиваются расходы на медицину. В этом году финансирование централизованных закупок медикаментов, оборудования и поддержка слаженной...
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