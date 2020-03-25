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Столичное кафе будет бесплатно кормить врачей
25.03.2020 19:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакормить горячим обедом врачей решило столичное кафе и даже закрыло двери для посетителей. Уже завтра первые 100 порций отправят в Минскую инфекционную больницу. Меню расписано на неделю. По надобности, со следующей недели смогут нарастить объемы до 300 комплексов. Инициативу уже поддержали многие поставщики продуктов и одноразовой посуды.
Юрий Агеенко, шеф-повар: "Мы не хотим быть матерью Терезой, мы хотим быть бабушкой Аней! Сейчас врачам не доехать до своей мамы и не покушать вкусного борща. А мы можем этот борщ приготовить и им привезти. Дать им лишних 15 минут, чтобы они не бегали по буфетам, не думать, какую им котлету съесть. У нас нет миссии накормить голодных. Наши врачи не голодные. Государство все что может и что должно делать, оно делает!".
Напомним, поддержать медиков может каждый! Открыт благотворительный счет. Реквизиты на сайте Минздрава. Деньги распределят среди больниц по потребностям.
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Накормить горячим обедом врачей решило столичное кафе и даже закрыло двери для посетителей. Уже завтра первые 100 порций отправят в Минскую инфекционную больницу....
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