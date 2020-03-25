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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичное кафе будет бесплатно кормить врачей Накормить горячим обедом врачей решило столичное кафе и даже закрыло двери для посетителей. Уже завтра первые 100 порций отправят в Минскую инфекционную больницу....

Накормить горячим обедом врачей решило столичное кафе и даже закрыло двери для посетителей. Уже завтра первые 100 порций отправят в Минскую инфекционную больницу. Меню расписано на неделю. По надобности, со следующей недели смогут нарастить объемы до 300 комплексов. Инициативу уже поддержали многие поставщики продуктов и одноразовой посуды.Напомним, поддержать медиков может каждый! Открыт благотворительный счет. Реквизиты на сайте Минздрава. Деньги распределят среди больниц по потребностям.