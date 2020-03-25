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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 62 белоруса из индийского штата Гоа вылетели в Москву 62 белоруса, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву - сообщает Министерство спорта и туризма. Самолет прибудет в международный аэропорт...

62 белоруса, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву - сообщает Министерство спорта и туризма. Самолет прибудет в международный аэропорт Шереметьево, после чего пассажиры за сутки обязаны покинуть транзитную зону и улететь к себе домой. Ситуация с застрявшими туристами разрешилась только после того, как удалось добиться от российской компании "Библио-Глобус" выполнения обязательств по доставке людей в пункт назначения. По прогнозам Министерства спорта и туризма Беларуси, к 30-му марта практически все граждане Беларуси должны быть возвращены на родину.