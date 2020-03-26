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Главред «Ежедневника» Сергей Сацук задержан в Минске
26.03.2020 16:22 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Журналиста Сергей Сацука задержали 25 марта и подозревают во взятке.
Об этом сообщила БелаПАН его жена Жанна Сацук. По ее словам, Сергей содержится на Окрестина до пятницы, после чего ему «либо предъявят обвинение, либо отпустят». 26 марта жена хочет заключить договор с другим адвокатом,
«Дежурный адвокат не очень дружелюбный. И вообще даже не на стороне Сергея Сацука, потому что адвокат сам считает, что он виновен и что его преступление как на ладони, как он мне сказал. То есть у адвоката совсем неправильная позиция для адвоката. Такое чувство, что он никак не заинтересован в защите», -
Журналиста подозревают в получении взятки.
Сацук известен как автор журналистских расследований, в частности, фактов коррупции в области здравоохранения. Несколько месяцев назад, почувствовав давление со стороны сильных мира сего, главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук
«Меня заказали, конкретно и серьезно. Пишу об этом чисто в целях самозащиты и поэтому начну почти с начала.
После публикации статьи
После смелой публикации
Редакция «Ежедневника»
История вопроса об «Эупента»
Большой резонанс имело расследование Сацука о закупке чиновниками Минздрава вакцины «Эупента». В 2018 году портал «Ежедневник» провел собственное расследование и накануне опубликовал статью о ввозе и использовании в стране зарубежных вакцин.
Статья называлась «
Автор материала усомнился в правдивости заявления Минздрава о том, что южнокорейский препарат «Эупента» прошел необходимые испытания. Он считает, что белорусских детей использовали
28 августа «Ежедневник» опубликовал вторую часть журналистского расследования Сацука, в которой
После этого Минздрав
В «Ежедневнике»
Издание сообщило, что тексты были подготовлены и опубликованы как раз для защиты Национальной безопасности страны в сфере здравоохранения. Целью публикаций было пресечь поставки и применение в Беларуси незарегистрированных лекарственных средств, что прямо запрещено законом «О лекарственных средствах», кроме случаев, предусмотренных ст.23 этого закона.
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Журналиста Сергей Сацука задержали 25 марта и подозревают во взятке.
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