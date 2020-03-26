Главред «Ежедневника» Сергей Сацук задержан в Минске

Журналиста Сергей Сацука задержали 25 марта и подозревают во взятке.

Об этом сообщила БелаПАН его жена Жанна Сацук. По ее словам, Сергей содержится на Окрестина до пятницы, после чего ему «либо предъявят обвинение, либо отпустят». 26 марта жена хочет заключить договор с другим адвокатом,

«Дежурный адвокат не очень дружелюбный. И вообще даже не на стороне Сергея Сацука, потому что адвокат сам считает, что он виновен и что его преступление как на ладони, как он мне сказал. То есть у адвоката совсем неправильная позиция для адвоката. Такое чувство, что он никак не заинтересован в защите», - цитирует супругу Сацука TUT.BY.

Журналиста подозревают в получении взятки.

Сацук известен как автор журналистских расследований, в частности, фактов коррупции в области здравоохранения. Несколько месяцев назад, почувствовав давление со стороны сильных мира сего, главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук оставил «Еврорадио» текст на случай своего задержания. В нем он рассказывает о причинах, по которым его могут задержать, и об угрозах, которые получил в свой адрес от «гонца» - представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.

«Меня заказали, конкретно и серьезно. Пишу об этом чисто в целях самозащиты и поэтому начну почти с начала.

После публикации статьи «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови» , где рассказывалось о закупке медизделий в 9−13 раз выше реальной, ко мне пришел «гонец». Сначала он обвинил меня в публикации заказной статьи. Потом, противореча сам себе, начал давить на меня словами: «Зачем ты все это публикуешь?», «Зачем мешаешь людям работать?», «Ты ведь с этого ничего не имеешь, а мог бы жить хорошо, а не барахтаться в долгах, не тонуть в кредитах», «Сколько ты борешься с коррупцией, лет 20? И что, победил?». Ну и так далее».

После смелой публикации вышла статья на «СБ», где говорилось, что Сацук за деньги помогает устранять конкурентов. Доказательств никаких приведено не было.После публикации на

Редакция «Ежедневника» сообщила , что Сергея Сацука задержали сотрудники ДФР по подозрению в получении взятки. Обвинение пока не предъявлено. В статье предполагается, почему именно задержан главред.

История вопроса об «Эупента»

Большой резонанс имело расследование Сацука о закупке чиновниками Минздрава вакцины «Эупента». В 2018 году портал «Ежедневник» провел собственное расследование и накануне опубликовал статью о ввозе и использовании в стране зарубежных вакцин.

Статья называлась « Коррупция Минздрава: как из белорусских детей сделали испытательный полигон» . Поводом для расследования стал случай, когда в Ганцевичском районе 13 августа после плановой прививки умер двухмесячный мальчик : после введения нескольких вакцин малыш начал задыхаться. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала малыша, но спасти его не удалось. До этого младенец был здоров.

Автор материала усомнился в правдивости заявления Минздрава о том, что южнокорейский препарат «Эупента» прошел необходимые испытания. Он считает, что белорусских детей использовали «в качестве живого биоматериала для этих испытаний» .

28 августа «Ежедневник» опубликовал вторую часть журналистского расследования Сацука, в которой заявил , что поставка в Беларусь вакцины «Эупента» - это не только эксперимент над белорусскими детьми, но еще и «коррупционный проект, стоимость которого оценивается в миллионы».

После этого Минздрав обратился в Генпрокуратуру с жалобой на онлайн-издание.

В «Ежедневнике» отметили , что «ведомство не опровергает ни одного факта и не указывает на искажение этих фактов, а жалуется лишь на то, что факты были грубо поданы и на формат самих материалов. Мол, с учетом перепечаток другими СМИ, такая подача может нанести ущерб национальной безопасности Республики Беларусь в сфере здравоохранения».

Издание сообщило, что тексты были подготовлены и опубликованы как раз для защиты Национальной безопасности страны в сфере здравоохранения. Целью публикаций было пресечь поставки и применение в Беларуси незарегистрированных лекарственных средств, что прямо запрещено законом «О лекарственных средствах», кроме случаев, предусмотренных ст.23 этого закона.