|
Минск в эту субботу присоединится к самой экологичной международной акции "Час Земли"
26.03.2020 16:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT60 минут для будущего планеты! Минск в эту субботу присоединится к самой экологичной международной акции "Час Земли". Не столько для того, чтобы сэкономить электроэнергию - сделать акцент на бережное отношение к природе. Так, в столице в прошлом году собрали 126 тысяч тонн макулатуры, почти 35 - стекла и 20 тысяч тонн полимеров. Использование вторичного сырья вместо природных ресурсов позволяет сэкономить значительное количество энергии.
В прошлом году в акции приняли участие более 2 миллиардов человек из 188 стран мира. Белорусская столица присоединяется в двенадцатый раз. В субботу в 20:30 подсветку отключат на многих знаковых объектах - Национальной библиотеке, филармонии, музее Великой Отечественной войны и крупных торговых центрах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
60 минут для будущего планеты! Минск в эту субботу присоединится к самой экологичной международной акции "Час Земли". Не столько для того, чтобы сэкономить...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)