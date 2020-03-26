ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минск в эту субботу присоединится к самой экологичной международной акции "Час Земли"

26.03.2020 16:46 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

60 минут для будущего планеты! Минск в эту субботу присоединится к самой экологичной международной акции "Час Земли". Не столько для того, чтобы сэкономить электроэнергию - сделать акцент на бережное отношение к природе. Так, в столице в прошлом году собрали 126 тысяч тонн макулатуры, почти 35 - стекла и 20 тысяч тонн полимеров. Использование вторичного сырья вместо природных ресурсов позволяет сэкономить значительное количество энергии.

В прошлом году в акции приняли участие более 2 миллиардов человек из 188 стран мира. Белорусская столица присоединяется в двенадцатый раз. В субботу в 20:30 подсветку отключат на многих знаковых объектах - Национальной библиотеке, филармонии, музее Великой Отечественной войны и крупных торговых центрах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
60 минут для будущего планеты! Минск в эту субботу присоединится к самой экологичной международной акции "Час Земли". Не столько для того, чтобы сэкономить...
 
Новости дня
Новости общества
 
При какой погоде в Минске начнут отключать отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика