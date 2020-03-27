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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решить вопросы белорусов помогают приемы граждан и прямые телефонные линии Совет министров продолжает приемы граждан. Сегодня пройдет встреча с председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ...

Совет министров продолжает приемы граждан.Сегодня пройдет встреча с председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым. Начало приема - 10 утра и только по предварительной записи.В регионах решать вопросы белорусов сегодня будут руководители госорганов. В Червенском райисполкоме прием проведет Министр юстиции Олег Слижевский.Завтра по традиции жители страны смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Александр Турчин, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.