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Решить вопросы белорусов помогают приемы граждан и прямые телефонные линии
27.03.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовет министров продолжает приемы граждан.
Сегодня пройдет встреча с председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым. Начало приема - 10 утра и только по предварительной записи.
В регионах решать вопросы белорусов сегодня будут руководители госорганов. В Червенском райисполкоме прием проведет Министр юстиции Олег Слижевский.
Завтра по традиции жители страны смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Александр Турчин, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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Совет министров продолжает приемы граждан. Сегодня пройдет встреча с председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ...
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