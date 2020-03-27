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Решить вопросы белорусов помогают приемы граждан и прямые телефонные линии

27.03.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совет министров продолжает приемы граждан. 
Сегодня пройдет встреча с председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерием Ивановым. Начало приема - 10 утра и только по предварительной записи.
Решить вопросы белорусов помогают приемы граждан и прямые телефонные линии


В регионах решать вопросы белорусов сегодня будут руководители госорганов. В Червенском райисполкоме прием проведет Министр юстиции Олег Слижевский.

Решить вопросы белорусов помогают приемы граждан и прямые телефонные линии


Завтра по традиции жители страны смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит  председатель Александр Турчин, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.

 
 
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Совет министров продолжает приемы граждан.  Сегодня пройдет встреча с председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ...
 
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