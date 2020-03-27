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В Сети автолюбители активно обсуждают аварию в торговом центре Минска

27.03.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти кадры сейчас активно обсуждают в Cети автолюбители. Авария случилась прямо в одном из торговых центров Минска. Накануне вечером водитель "рено" предварительно не справился с управлением и протаранил стену на паркинге, машина вылетела на эскалатор второго этажа. Никто, к счастью,  не пострадал. Спасатели более трех часов вытаскивали с пролета легковой автомобиль. Разрушена кирпичная перегородка, участок эскалатора и подвесной потолок.
 
Теги: Минск
 
 
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Эти кадры сейчас активно обсуждают в Cети автолюбители. Авария случилась прямо в одном из торговых центров Минска. Накануне вечером водитель "рено" предварительно...
 
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