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Минск возглавляет топ городов СНГ для виртуальных туров
27.03.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока путешествия могут быть лишь виртуальными, белорусской столице есть что предложить! Минск возглавил рейтинг городов СНГ по онлайн-экскурсиям, сообщает сайт ТурСтат. В тройку лучших вошли также Алматы и Ташкент. Топ привлекательных мест составляли по количеству запросов в поисковых системах. У нашей столицы уверенный отрыв от соперников более чем в 2 раза.
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Пока путешествия могут быть лишь виртуальными, белорусской столице есть что предложить! Минск возглавил рейтинг городов СНГ по онлайн-экскурсиям, сообщает сайт...
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