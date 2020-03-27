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Минск возглавляет топ городов СНГ для виртуальных туров

27.03.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока путешествия могут быть лишь виртуальными, белорусской столице есть что предложить! Минск возглавил рейтинг городов СНГ по онлайн-экскурсиям, сообщает сайт ТурСтат. В тройку лучших вошли также Алматы и Ташкент. Топ привлекательных мест составляли по количеству запросов в поисковых системах. У нашей столицы уверенный отрыв от соперников более чем в 2 раза.
 
Теги: Минск
 
 
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Пока путешествия могут быть лишь виртуальными, белорусской столице есть что предложить! Минск возглавил рейтинг городов СНГ по онлайн-экскурсиям, сообщает сайт...
 
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