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Белорусские медики присоединились к мировому флэшмобу врачей #StayAtHome.

27.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19.

Белорусские врачи и эпидемиологи просят пожилых людей не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием. Такие меры в комплексе с работой санитарно-эпидемиологической службы (по выявлению и изоляции всех возможных контактов) способны обеспечить эффективную защиту от неконтролируемого распространения вируса и позволяет избегать жестких мер по изоляции и разобщению людей. При таком подходе число пациентов, которым, одномоментно необходима госпитализация и интенсивная медицинская помощь, снижается, а количество заболевших распределяется во времени. Это позволяет системе здравоохранения принять на себя возросшую нагрузку и оказывать качественную помощь.

Напомним, что Александр Лукашенко во время совещания по поводу эпидемиологической ситуации в Беларуси отметил, что при возможности, особенно пожилым людям, надо побыть в самоизоляции.

Первыми акцию запустили медики из Малайзии, вскоре к флешмобу присоединились их коллеги из разных стран мира.

Обновленные информационные материалы по COVID-19 размещены в специальной рубрике http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/COVID-19/

Пресс-служба Министерства здравоохранения

http://minzdrav.gov.by/

 
 
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Белорусские медики выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть, хотя бы, малейшие признаки...
 
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