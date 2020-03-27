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В витебском «Евроопте» воробьи «обедают» красной рыбой на льду
27.03.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатель «Народных новостей Витебска» прислал в
На записи видно, что в лотке со льдом, на котором разложена охлажденная рыба, сидят два воробья. Одна птица, наклевавшись, улетает, тогда клевать филе красной рыбы продолжает другой воробей.
По словам горожанина, видео он снял в магазине на Московском проспекте, 130/1 в микрорайоне Билево.
Птиц в этом гипермаркете «Евроопт» витебляне замечают не первый раз. В 2017 году портал vitebsk.biz
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Птиц в этом гипермаркете «Евроопт» витебляне замечают не первый раз.
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