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В витебском «Евроопте» воробьи «обедают» красной рыбой на льду

27.03.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель «Народных новостей Витебска» прислал в редакцию видео, на котором видно, как воробьи клюют охлажденную красную рыбу в магазине «Евроопт» в микрорайоне Билево.

На записи видно, что в лотке со льдом, на котором разложена охлажденная рыба, сидят два воробья. Одна птица, наклевавшись, улетает, тогда клевать филе красной рыбы продолжает другой воробей.

По словам горожанина, видео он снял в магазине на Московском проспекте, 130/1 в микрорайоне Билево.

Птиц в этом гипермаркете «Евроопт» витебляне замечают не первый раз. В 2017 году портал vitebsk.biz опубликовал видео из торгового зала, где пернатые клевали груши.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Птиц в этом гипермаркете «Евроопт» витебляне замечают не первый раз.
 
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