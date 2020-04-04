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Погода в Могилеве на 4 апреля
04.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 4 апреля, в Могилеве переменная облачность, небольшой дождь.
Утром в Могилеве температура воздуха +3 °C. Ветер З — 6−8 м/с, порывами до 11 м/с. Влажность составит 75%, давление — 763 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +6 °C. Ветер СЗ — 5−7 м/с, порывами до 13 м/с. Влажность составит 55%, давление — 766 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +3 °C. Ветер З — 3−5 м/с. Влажность составит 80%, давление — 769 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 4 апреля, в Могилеве переменная облачность, небольшой дождь
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