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Погода в Витебске на 4 апреля
04.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 4 апреля, в Витебске пасмурно, без существенных осадков.
Утром в Витебске температура воздуха +2 °C. Ветер З — 5−7 м/с, порывами до 10 м/с. Влажность составит 85%, давление — 761 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +7 °C. Ветер З — 5−7 м/с, порывами до 11 м/с. Влажность составит 40%, давление — 765 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +2 °C. Ветер ЮЗ — 3−5 м/с. Влажность составит 85%, давление — 767 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 4 апреля, в Витебске пасмурно, без существенных осадков
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