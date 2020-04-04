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Горисполком и районные администрации в Витебске перешли на дистанционный прием горожан

04.04.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком теперь проводит личные приемы граждан дистанционно — по телефону, сообщает сайт городской администрации.

С 1 апреля руководство горисполкома, его ведомств, а также администраций районов Витебска проводят личные приемы по телефону — согласно графикам.

Администрация города поясняет, что такую меру ввели по рекомендациям Минздрава — для обеспечения безопасности и здоровья горожан.

На дистанционный прием к руководству горисполкома можно записаться по телефонам: 8 0212 33-62-70, 8 0212 33-62-49. Телефоны руководителей подразделений горисполкома — здесь.

Запись на прием к руководству администрации Октябрьского района Витебска: 8 0212 64-96-96. Телефоны руководителей ее подразделений — по ссылке.

Запись на прием к руководству администрации Первомайского района Витебска: 8 0212 64-33-73. Телефоны руководителей ее подразделений — здесь.

Запись на прием к руководству администрации Железнодорожного района Витебска: 8 0212 60-53-16, 8 0212 60-25-52. Телефоны руководителей ее подразделений — по ссылке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Администрация города поясняет, что такую меру ввели по рекомендациям Минздрава - для обеспечения безопасности и здоровья горожан.
 
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