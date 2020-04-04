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Горисполком и районные администрации в Витебске перешли на дистанционный прием горожан
04.04.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский горисполком теперь проводит личные приемы граждан дистанционно — по телефону,
С 1 апреля руководство горисполкома, его ведомств, а также администраций районов Витебска проводят личные приемы по телефону — согласно графикам.
Администрация города поясняет, что такую меру ввели по рекомендациям Минздрава — для обеспечения безопасности и здоровья горожан.
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Администрация города поясняет, что такую меру ввели по рекомендациям Минздрава - для обеспечения безопасности и здоровья горожан.
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