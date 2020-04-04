Источник материала: БT

Итоги

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем отмыть фломастер с детской кожи? Детское творчество - совершенно непредсказуемый процесс. Чадо увлеченно пыхтит над своим шедевром часа два. И ты морально готовишься увидеть и похвалить что-то на...

Детское творчество - совершенно непредсказуемый процесс. Чадо увлеченно пыхтит над своим шедевром часа два. И ты морально готовишься увидеть и похвалить что-то на тему Пабло Пикассо или Казимира Малевича, а получаешь жирные цветные татуировки на своем ангелочке. Обычно как раз перед утренником или приездом мудрых родственников. И как теперь отстирать фломастер с нежной детской кожи?Протестируем безопасные для малышей лайфхаки. В нашем арсенале сегодня -Банановая кожура в качестве моющего средства? Очень похоже на шутку. Но! Следы творчества оттираются, на фруктовой кожице остается краска от фломастера.Обмакиваем ватный диск в растительном масле и производим те же манипуляции со следующим рисунком на коже. Тату от фломастера светлеет.Из маминой косметички одалживаем молочко для де-макияжа. И бережно начинаем процедуру очищения.И последнее средство - самое простое и доступное. Теплый мыльный раствор и мягкая мочалка.1. Банановая кожура отмывает фломастер, хоть и не идеально.2. После масла рисунок тоже заметно посветлел, хоть и не исчез полностью.3. Молочко для снятия макияжа справилось лучше двух предыдущих средств. Фломастер можно увидеть, только хорошенько присмотревшись.4. Мыльная вода тоже достойно прошла испытание. Результат примерно такой же, как у косметического молочка.