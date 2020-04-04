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Чем отмыть фломастер с детской кожи?

04.04.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Детское творчество - совершенно непредсказуемый процесс. Чадо увлеченно пыхтит над своим шедевром часа два. И ты морально готовишься увидеть и похвалить что-то на тему Пабло Пикассо или Казимира Малевича, а получаешь жирные цветные татуировки на своем ангелочке. Обычно как раз перед утренником или приездом мудрых родственников. И как теперь отстирать фломастер с нежной детской кожи?

Протестируем безопасные для малышей лайфхаки. В нашем арсенале сегодня - банановая кожура, растительное масло, молочко для снятия макияжа и мыльный раствор

Банановая кожура в качестве моющего средства? Очень похоже на шутку. Но! Следы творчества оттираются, на фруктовой кожице остается краска от фломастера. 

Обмакиваем ватный диск в растительном масле и производим те же манипуляции со следующим рисунком на коже. Тату от фломастера светлеет.

Из маминой косметички одалживаем молочко для де-макияжа. И бережно начинаем процедуру очищения.  

И последнее средство - самое простое и доступное. Теплый мыльный раствор и мягкая мочалка. 
   

Итоги 

1. Банановая кожура отмывает фломастер, хоть и не идеально.

2. После масла рисунок тоже заметно посветлел, хоть и не исчез полностью.

3. Молочко для снятия макияжа справилось лучше двух предыдущих средств. Фломастер можно увидеть, только хорошенько присмотревшись.

4. Мыльная вода тоже достойно прошла испытание. Результат примерно такой же, как у косметического молочка.

 
 
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Детское творчество - совершенно непредсказуемый процесс. Чадо увлеченно пыхтит над своим шедевром часа два. И ты морально готовишься увидеть и похвалить что-то на...
 
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