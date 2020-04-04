Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Омлет с яблоками и корицей Сегодня для завтрака мы возьмем 2 яблока, 2 яйца, 100 мл молока, 100 граммов муки, корицу, сахар, соль, растительное масло. Из этих продуктов приготовим омлет с...

Сегодня для завтрака мы возьмем 2 яблока, 2 яйца, 100 мл молока, 100 граммов муки, корицу, сахар, соль, растительное масло.Из этих продуктов приготовим омлет с яблоками и корицей.Отделяем желтки от белков. В желтки насыпаем сахар и соль. Хорошо взбиваем венчиком или вилкой. Вливаем молоко и еще раз взбиваем.Просеиваем муку через сито прямо в миску и тщательно перемешиваем до однородности. Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем тонкими небольшими ломтиками.В одном из американских исследований было установлено, что всего несколько кусочков яблока, употребляемых перед стандартным приемом пищи, значительно снижают аппетит и позволяют съедать меньше пищи, а значит общая калорийность рациона снижается. В среднем, рацион уменьшается на 15 % или на 200 калорий.Яблочные ломтики кладем в получившуюся массу и перемешиваем. Отдельно взбиваем белки с помощью миксера до устойчивой пены.Для получения густой пены при взбивании белков нужно учесть несколько важных моментов: вся посуда, которая используется в процессе приготовления, должна быть абсолютно сухой, обязательно остудите белки в холодильнике 20-30 минут и начинайте взбивать на малой скорости, а затем на максимально большой.Белки порциями вводим в желтковую массу, аккуратно перемешивая. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем смесь. Накрываем крышкой и обжариваем на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовый омлет с яблоками посыпаем сахаром и корицей и подаем к столу.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.