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Омлет с яблоками и корицей

04.04.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня для завтрака мы возьмем 2 яблока, 2 яйца, 100 мл молока, 100 граммов муки, корицу, сахар,  соль, растительное масло. 

Из этих продуктов приготовим  омлет с яблоками и корицей.

Отделяем желтки от белков. В желтки насыпаем сахар и соль. Хорошо взбиваем венчиком или вилкой. Вливаем молоко и еще раз взбиваем. 

Просеиваем муку через сито прямо в миску и тщательно перемешиваем до однородности. Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем тонкими небольшими ломтиками. 

В одном из американских исследований было установлено, что всего несколько кусочков яблока, употребляемых перед стандартным приемом пищи, значительно снижают аппетит и позволяют съедать меньше пищи, а значит общая калорийность рациона снижается. В среднем, рацион уменьшается на 15 % или на 200 калорий.

Яблочные ломтики кладем в получившуюся массу и перемешиваем. Отдельно взбиваем белки с помощью миксера до устойчивой пены. 

Для получения густой пены при взбивании белков нужно учесть несколько важных моментов:  вся посуда, которая используется в процессе приготовления, должна быть абсолютно сухой,  обязательно остудите белки в холодильнике 20-30 минут и  начинайте взбивать на малой скорости, а затем  на максимально большой. 

Белки порциями вводим в желтковую  массу, аккуратно перемешивая. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем смесь. Накрываем крышкой и обжариваем на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовый омлет с яблоками посыпаем сахаром и корицей и подаем к столу. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Сегодня для завтрака мы возьмем 2 яблока, 2 яйца, 100 мл молока, 100 граммов муки, корицу, сахар,  соль, растительное масло.  Из этих продуктов приготовим  омлет с...
 
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