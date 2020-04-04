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Кафе в Могилеве закрывается, чтобы бесплатно готовить шаурму и обеды для врачей «инфекционки»

04.04.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кафе «Мясо&Лаваш» в Могилеве закрывается с 6 апреля для посетителей, чтобы бесплатно готовить еду для врачей инфекционной больницы. На сайте molamola они запустили краудфандинг, чтобы помогать врачам как можно дольше — своих ресурсов у кафе хватит недели на две.


Фото: Денис Васильков

На закрытие кафе и поддержку врачей могилевчан вдохновила команда минского ресторана Grillman — они первыми в Беларуси закрылись для посетителей и готовят бесплатные обеды для врачей столичной «инфекционки».

«Сейчас действительно есть те, кому сложнее всего — врачи!, — говорится в обращении „Мясо&Лаваш“ на краудфандинговой платформе. — Мы уверены на 100%, что никто, кроме медицинских работников, не сможет победить пандемию, и их нужно поддержать в этот непростой час. Ведь многие из них даже не имеют возможности нормально выспаться, не говоря о полноценном приеме пищи».

А еще кафе находится на грани закрытия: гостей все меньше, доход — тоже, а расходы остались прежними. Потому команда заведения решила присоединиться к акции #собериссобойкудоктору.

В первую неделю, с 6 апреля, «Мясо&Лаваш» будет готовить по 100 порций шаурмы для врачей больницы. Со второй недели хотят запустить полноценные горячие обеды.

— Сейчас соображаем, как быстро и эффективно приспособить для этого нашу кухню, а также найти необходимое оборудование и упаковку для доставки.

Но без помощи могилевчан кафе не справится. Им нужны:

— некоторое оборудование (настольные плиты, кастрюли, сковороды и т.д.);

— продукты (бакалея, овощи, хлеб, мясо, птица);

— одноразовая посуда (ланч-боксы и супники);

— деньги.

Сбор средств идет тут. По всем вопросам можно звонить Игорю (+375 29) 384−05−14, Павлу (+375 29) 110−68−85 или писать на почту hello@mnb.by.

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Теги: Могилев
 
 
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Но им нужна помощь - собственных ресурсов кафе хватит «примерно на две недели».
 
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