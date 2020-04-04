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Рекомендации ВОЗ по профилактике COVID-19

04.04.2020 10:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всемирная организация здравоохранения попросила сохранить медицинские маски для "передовых рабочих". По словам директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, более действенные меры - мыть руки, соблюдать дистанцию и сократить социальную активность. Маски же помогают предотвратить распространение болезни уже зараженным людям и лишь ненамного помогают здоровым.
 
 
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Всемирная организация здравоохранения попросила сохранить медицинские маски для "передовых рабочих". По словам директора Программы ВОЗ по чрезвычайным...
 
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