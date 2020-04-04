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В Беларуси усилена дезинфекция общественного транспорта
04.04.2020 11:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАвтобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи специальным раствором обрабатывают дважды в день. Тщательно протираются сидения, поручни, двери, окна и стекла, а при каждом возвращении в депо предписано проветривание. Также раз в сутки дезинфицируются остановочные пункты и проходит влажная уборка пешеходных переходов.
Дезинфицирующие процедуры предписаны и составам метро - поезда основательно убирают по ночам. Помимо прочего, в метрополитене для пассажиров начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы.
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Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи специальным раствором обрабатывают дважды в день. Тщательно протираются сидения, поручни, двери, окна и стекла, а при...
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