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Белорусским медикам продолжают говорить спасибо. Прямой эфир - на страничке продюсерского центра "Спамаш"

04.04.2020 11:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусским медикам продолжают говорить искреннее спасибо. Накануне артисты и музыканты дали масштабный online-концерт. Вокальный марафон поставил рекорд в концертном тайминге, его провели на базе продюсерского центра "Спамаш". В поддержку - 10 часов живой музыки и более 15 тысяч белорусских рублей. Кроме выступлений более чем 20 коллективов, ведущие пообщались с врачами 3-й городской клинической больницы Минска. Для ее персонала в прямом эфире шел сбор денег на покупку необходимого оборудования и средств защиты. 
Прямой эфир сохранился на YouTube-платформе, а именно - на страничке продюсерского центра "Спамаш". Там же и реквизиты, куда можно отправить желаемую сумму в поддержку медиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусским медикам продолжают говорить искреннее спасибо. Накануне артисты и музыканты дали масштабный online-концерт. Вокальный марафон поставил рекорд в...
 
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