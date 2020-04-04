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Белорусским медикам продолжают говорить спасибо. Прямой эфир - на страничке продюсерского центра "Спамаш"
04.04.2020 11:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусским медикам продолжают говорить искреннее спасибо.
Прямой эфир сохранился на YouTube-платформе, а именно - на страничке продюсерского центра "Спамаш". Там же и реквизиты, куда можно отправить желаемую сумму в поддержку медиков.
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Белорусским медикам продолжают говорить спасибо. Прямой эфир - на страничке продюсерского центра "Спамаш"
Белорусским медикам продолжают говорить искреннее спасибо. Накануне артисты и музыканты дали масштабный online-концерт. Вокальный марафон поставил рекорд в...
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