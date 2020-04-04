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«Сколько было партнеров? Двузначное число». Люди в свободных отношениях - о чувствах и ревности

04.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можете себе представить, что после встречи с вами ваш любимый человек идет на свидание с другими, а вы совсем не ревнуете, потому что для вас это норма? Мы поговорили с людьми, которые состояли или состоят в свободных отношениях. Они рассказали о плюсах и минусах того, что партнер может быть не один, ревности и реакции родителей и окружающих.

 
 
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Поговорили с полиаморами о том, почему они выбрали такие отношения, с какими трудностями сталкиваются и не ревнуют ли своих партнеров к другим.
 
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