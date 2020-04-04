«Сколько было партнеров? Двузначное число». Люди в свободных отношениях - о чувствах и ревности

Источник материала: Tut.by

Можете себе представить, что после встречи с вами ваш любимый человек идет на свидание с другими, а вы совсем не ревнуете, потому что для вас это норма? Мы поговорили с людьми, которые состояли или состоят в свободных отношениях. Они рассказали о плюсах и минусах того, что партнер может быть не один, ревности и реакции родителей и окружающих.