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Погода в Бресте на 4 апреля
04.04.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 4 апреля, в Бресте пасмурно.
Утром в Бресте температура воздуха +3 °C. Ветер З — 4−6 м/с. Влажность составит 75%, давление — 767 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +9 °C. Ветер З — 5−7 м/с, порывами до 13 м/с. Влажность составит 35%, давление — 770 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +4 °C. Ветер З — 2−4 м/с. Влажность составит 80%, давление — 772 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 4 апреля, в Бресте пасмурно
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