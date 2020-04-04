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Начальником Глусского РОВД стал Сергей Красавин
04.04.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Родился Сергей Викторович в 1985 году в Глуске. В 2008 году окончил Академию МВД Республики Беларусь, через 10 лет — Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Начинал службу в должности следователя следственной группы предварительного расследования РОВД, затем был оперуполномоченным отделения уголовного розыска криминальной милиции. С 2015 года — заместитель начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции ОВД Бобруйского райисполкома. Последние четыре года был первым заместителем начальника Глусского РОВД. Женат, в семье воспитывается три сына.
Бывший начальник Глусского РОВД Игорь Качалов, руководивший отделом с 2014 года, переведен на должность заместителя начальника криминальной милиции УВД Минского облисполкома.
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