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Начальником Глусского РОВД стал Сергей Красавин

04.04.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Начальником Глусского РОВД стал Сергей Красавин
С 30 марта отдел внутренних дел Глусского райисполкома возглавляет подполковник милиции Сергей Красавин. Нового начальника, назначенного приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь, личному составу райотдела представил первый заместитель начальника УВД Могилёвского облисполкома — начальник криминальной милиции полковник милиции Александр Германович. Он пожелал Сергею Красавину успехов в новой должности, выразив уверенность, что новый руководитель будет достойно справляться с поставленными перед ним и отделом задачами.

Родился Сергей Викторович в 1985 году в Глуске. В 2008 году окончил Академию МВД Республики Беларусь, через 10 лет — Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Начинал службу в должности следователя следственной группы предварительного расследования РОВД, затем был оперуполномоченным отделения уголовного розыска криминальной милиции. С 2015 года — заместитель начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции ОВД Бобруйского райисполкома. Последние четыре года был первым заместителем начальника Глусского РОВД. Женат, в семье воспитывается три сына.

Бывший начальник Глусского РОВД Игорь Качалов, руководивший отделом с 2014 года, переведен на должность заместителя начальника криминальной милиции УВД Минского облисполкома.

 

 
 
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С 30 марта отдел внутренних дел Глусского райисполкома возглавляет подполковник милиции Сергей Красавин. Нового начальника, назначенного приказом Министерства...
 
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