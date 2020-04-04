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День открытых дверей в БГУИР в режиме онлайн

04.04.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Посетить день открытых дверей вуза дистанционно. Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники ответил на вопросы абитуриентов в режиме онлайн. Два часа ректорат и деканы объясняли тонкости вступительной кампании. Часть вопросов собрали накануне, остальные присылали прямо во время эфира. Стоимость обучения, проходные баллы и места в общежитиях - многие темы актуальны ежегодно. И ни одна не осталась без внимания. 

Вадим Богуш, ректор БГУИР: "Мы можем выйти на большую аудиторию. На такую аудиторию, которая не поместится ни в один актовый зал. С другой стороны, есть еще и дополнительные каналы - это возможности абитуриентам пользоваться сайтом специализированным БГУИРовским, электронными кабинетами абитуриентов".

Отыскать ответы можно будет в любое время. Запись трансляции доступна на  YouTube. Подобные онлайн-встречи в этом году будут организовывать все вузы страны.

 
 
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Посетить день открытых дверей вуза дистанционно. Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники ответил на вопросы абитуриентов в режиме онлайн. Два...
 
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